Novi šok u Istri: Tijelo muškarca pronađeno u moru

Izvor:

Agencije

30.11.2025

12:19

Нови шок у Истри: Тијело мушкарца пронађено у мору
Foto: Pixabay

Tijelo zasad nepoznatog muškarca pronađeno je u nedjelju ujutro, 30. novembra, u moru u Medulinskom zalivu, a policija provjerava radi li se o sinu žene (79) za kojim se traga od pronalaska njenog tijela u subotu naveče u kući u ovom gradu.

Pišu to hrvatski mediji, te dodaju da je policija u nedjelju ujutru oko 8.10 zaprimila dojavu da postoji mogućnost da se u moru u Medulinskom zalivu nalazi tijelo, nakon čega su policajci na mjestu događaja potvrdili istinitost dojave, te je u toku policijsko postupanje.

Tijelo starice, podsjetimo, pronađeno je sinoć na području Medulina.

Полиција Хрватска Загреб

Region

Detalji užasa u Hrvatskoj: Policija traga za sinom žene koja je pronađena mrtva

Prema saopštenju policije, na tijelu su uočeni tragovi koji upućuju na nasilnu smrt.

Biće naložena obdukcija radi utvrđivanja tačnog uzroka smrti.

Nezvanično se saznaje da je žrtva austrijska državljanka koja je godinama živjela u Medulinu.

