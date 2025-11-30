Bivši policajac uhapšen sa 60 kilograma marihuane

Bivši policajac iz Podgorice, označen kao operativno interesantno lice, uhapšen je nakon što je kod njega pronađeno oko 60 kilograma marihuane.

Iz Uprave policije su saopštili da je njegovo vozilo "suzuki vitara", podgoričke registracije, zaustavljeno u mjestu Kučka Korita u Podgorici, a pregledom su pronađena dva džaka marihuane za koju se sumnja da je prokrijumčarena iz Albanije.

"U vozilu je pronađen i oduzet par registarskih oznaka Slovenije i radio-stanica", navodi se u saopštenju.

Iz Uprave policije su naveli da je M. J. /40/ prije nekoliko godina dobio otkaz i da je povezan sa organizovanom kriminalnom organizacijom.

Uhapšen je pod sumnjom da je počinio krivično djelo nedozvoljena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet droge.