Detalji užasa u Hrvatskoj: Policija traga za sinom žene koja je pronađena mrtva

30.11.2025
11:47
Komentari:0
Tijelo žene (79) s tragovima nasilja pronađeno je u subotu naveče, 29. novembra, u kući u Medulinu, saopštila je u nedjelju istarska policija, a prema nezvaničnim informacijama, u toku je potraga za njenim sinom.
Prema riječima portparolke istarske policije Suzane Sokač, u subotu je oko 18.30 zaprimljena dojava člana porodice da sa staricom ne može stupiti u kontakt.
Policija je potom na mjestu događaja u Ulici Nova lokva pronašla tijelo na kojem su uočeni tragovi koji ukazuju na nasilnu smrt.
Region
Horor u Istri: U kući pronađeno tijelo žene, tragovi ukazuju na svirepo ubistvo
Uviđaj je obavljen na mjestu događaja, a biće naložena i obdukcija radi utvrđivanja tačnog uzroka smrti.
"Policijski službenici zajedno s nadležnim tužilaštvom nastavljaju utvrđivati okolnosti događaja", kažu u policiji.
Nezvanično se saznaje da je žrtva austrijska državljanka koja je godinama živjela u Medulinu, te da policija traga za njenim sinom, piše novilist.hr.
Region
7 h0
Region
8 h0
Region
10 h0
Region
10 h0
Najnovije
Najčitanije
18
24
18
16
18
03
17
50
17
33
Trenutno na programu