Detalji užasa u Hrvatskoj: Policija traga za sinom žene koja je pronađena mrtva

Tijelo žene (79) s tragovima nasilja pronađeno je u subotu naveče, 29. novembra, u kući u Medulinu, saopštila je u nedjelju istarska policija, a prema nezvaničnim informacijama, u toku je potraga za njenim sinom.

Prema riječima portparolke istarske policije Suzane Sokač, u subotu je oko 18.30 zaprimljena dojava člana porodice da sa staricom ne može stupiti u kontakt.

Policija je potom na mjestu događaja u Ulici Nova lokva pronašla tijelo na kojem su uočeni tragovi koji ukazuju na nasilnu smrt.

Uviđaj je obavljen na mjestu događaja, a biće naložena i obdukcija radi utvrđivanja tačnog uzroka smrti.

"Policijski službenici zajedno s nadležnim tužilaštvom nastavljaju utvrđivati okolnosti događaja", kažu u policiji.

Nezvanično se saznaje da je žrtva austrijska državljanka koja je godinama živjela u Medulinu, te da policija traga za njenim sinom, piše novilist.hr.