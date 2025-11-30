Logo
Large banner

Detalji užasa u Hrvatskoj: Policija traga za sinom žene koja je pronađena mrtva

30.11.2025

11:47

Komentari:

0
Детаљи ужаса у Хрватској: Полиција трага за сином жене која је пронађена мртва

Tijelo žene (79) s tragovima nasilja pronađeno je u subotu naveče, 29. novembra, u kući u Medulinu, saopštila je u nedjelju istarska policija, a prema nezvaničnim informacijama, u toku je potraga za njenim sinom.

Prema riječima portparolke istarske policije Suzane Sokač, u subotu je oko 18.30 zaprimljena dojava člana porodice da sa staricom ne može stupiti u kontakt.

Policija je potom na mjestu događaja u Ulici Nova lokva pronašla tijelo na kojem su uočeni tragovi koji ukazuju na nasilnu smrt.

policija hrvatska

Region

Horor u Istri: U kući pronađeno tijelo žene, tragovi ukazuju na svirepo ubistvo

Uviđaj je obavljen na mjestu događaja, a biće naložena i obdukcija radi utvrđivanja tačnog uzroka smrti.

"Policijski službenici zajedno s nadležnim tužilaštvom nastavljaju utvrđivati okolnosti događaja", kažu u policiji.

Nezvanično se saznaje da je žrtva austrijska državljanka koja je godinama živjela u Medulinu, te da policija traga za njenim sinom, piše novilist.hr.

Podijeli:

Tagovi:

Hrvatska

Istra

Ubistvo

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Црна Гора уводи визе за грађане Русије

Region

Crna Gora uvodi vize za građane Rusije

7 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Horor u Istri: U kući pronađeno tijelo žene, tragovi ukazuju na svirepo ubistvo

8 h

0
Експлозија у Сплиту

Region

Poznato stanje djece povrijeđene u eksploziji u Hrvatskoj

10 h

0
Хрватски МУП пријавио осморицу због инцидента испред Српског културног центра у Загребу

Region

Hrvatski MUP prijavio osmoricu zbog incidenta ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu

10 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

24

Odron na putu Tuzla-Sarajevo: Saobraćaj potpuno obustavljen

18

16

Objavljen video: Aca Lukas i Naser Orić uživaju dok Šerif Konjević pjeva

18

03

Stevandić o slici Lukasa i Orića: "Iz našeg društva se ispisao onaj..."

17

50

Oglasio se Dodik o slici Ace Lukasa i Nasera Orića: "Duboko nas je povrijedio"

17

33

Evo do kada je otvoren konkurs za studentske stipendije u Banjaluci

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner