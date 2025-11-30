Logo
Hrvatski MUP prijavio osmoricu zbog incidenta ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu

Izvor:

SRNA

30.11.2025

08:07

Komentari:

0
Хрватски МУП пријавио осморицу због инцидента испред Српског културног центра у Загребу

Hrvatska policija podnijela je osam optužnih prijedloga zbog incidenta 7. novembra ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu, kada je pred otvaranje izložbe "Efemeris – legal Dejana Medakića" pedesetak maskiranih muškaraca uzvikivalo ustaške parole i stvaralo nemir.

Među osumnjičenima su četiri punoljetna i četiri maloljetna mladića, a dvojica su već poznata policiji od ranije.

Сплит-напад-03112025

Region

Pušteni privedeni zbog napada na Srbe u Splitu

Optuženi su prijavljeni zbog prekršaja protiv javnog reda i mira, uključujući prikrivanje identiteta maskiranjem.

Hrvatska

napad na Srbe

Krivična prijava

