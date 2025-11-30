Hrvatski MUP prijavio osmoricu zbog incidenta ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu

Hrvatska policija podnijela je osam optužnih prijedloga zbog incidenta 7. novembra ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu, kada je pred otvaranje izložbe "Efemeris – legal Dejana Medakića" pedesetak maskiranih muškaraca uzvikivalo ustaške parole i stvaralo nemir.

Među osumnjičenima su četiri punoljetna i četiri maloljetna mladića, a dvojica su već poznata policiji od ranije.

Optuženi su prijavljeni zbog prekršaja protiv javnog reda i mira, uključujući prikrivanje identiteta maskiranjem.