Hrvatski MUP prijavio osmoricu zbog incidenta ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu

Hrvatska policija podnijela je osam optužnih prijedloga zbog incidenta 7. novembra ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu, kada je pred otvaranje izložbe "Efemeris – legal Dejana Medakića" pedesetak maskiranih muškaraca uzvikivalo ustaške parole i stvaralo nemir.
Među osumnjičenima su četiri punoljetna i četiri maloljetna mladića, a dvojica su već poznata policiji od ranije.
Optuženi su prijavljeni zbog prekršaja protiv javnog reda i mira, uključujući prikrivanje identiteta maskiranjem.
