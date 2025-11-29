Logo
Pritvor od 30 dana za Mikulića i njegovog kuma

Agencije

29.11.2025

17:44

Притвор од 30 дана за Микулића и његовог кума
Foto: Tanjug / AP / HINA/ Daniel Kasap

Bivšem glavnom državnom inspektoru Hrvatske Andriji Mikuliću i njegovom kumu Draganu Krasiću određen je pritvor u trajanju od 30 dana zbog opasnosti od uticaja na svjedoke, prenijeli su danas hrvatski mediji.

Pozivajući se na neimenovane izvore iz Uprave za suzbijanje organizovanog kriminala hrvatskog ministarstva unutrašnjih poslova (USKOK) zagrebački portal Index.hr prenio je da protiv Mikulića i njegovog kuma Krasića ima ukupno 22 svjedoka.

USKOK je ranije danas potvrdio da je pokrenuta istraga protiv bivšeg glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića, njegovog kuma Dragana Krasića, dvojice vlasnika kamenoloma i tri povezane firme zbog sumnje na višestruko primanje i davanje mita.

U saopštenju USKOK se navodi da je riječ o mitu od najmanje 190.000 evra, velikim količinama mesa, suhomesnatih proizvoda, drvne građe i građevinskog materijala.

Sumnja se da su Mikulić i Krasić, koristeći svoja ovalašćenja u državnom inspektoratu i hrvatskom ministarstvu privrede "godinama pomagali vlasnicima dva kamenoloma za pozamašnu novčanu nadoknadu".

USKOK tvrdi da su Mikulić i Krasić sa vlasnikom kamenoloma sklopili dogovor da će, u zamjenu za novac i robu, obezbediti da hrvatski državni inspektorat i ministarstvo privrede postupaju u skladu sa poslovnim interesima privatnih firmi.

USKOK

Hrvatska

