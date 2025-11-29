Uhapšena vaspitačica u vrtiću: Osumnjičena za prodavanje dječje pornografije?

Vaspitačica u vrtiću u Hrvatskoj uhapšena je početkom ovog mjeseca, a ono za šta je osumnjičena je užasno.

Prema pisanju 24sata.hr, nevjerovatno je zvučala prijava roditelja da je vaspitačica u vrtiću uhapšena u istočnoj Hrvatskoj zbog sumnje da je distribuirala dječju pornografiju. Tražeći ovu informaciju, ovaj portal je kontaktirao niz relevantnih institucija, ali je tek gradska vlast, koja je osnovala vrtić, poslala zvanično saopštenje kojim je potvrdila prijavu.

Vaspitačica, koja je mladog uzrasta, uhapšena je zbog sumnje da je djecu upoznala sa pornografijom i nalazi se u pritvoru od 4. novembra.

Nezvanično se saznaje da su kod nje pronađene fotografije djece uzrasta od 12 do 14 godina, koje su fotografisane u neprikladnim pozama, a koje je vaspitačica proslijedila zainteresovanim licima i objavila na veb-sajtovima sa pedofilskim sadržajem. Takođe se navodi da je riječ o vaspitačici koja se ovim poslom bavi već nekoliko godina.

Briga i vaspitanje

Obzirom na to da su sve informacije vezane za uhapšenu i djela za koja se sumnja da je počinila zapravo tajne, jer se ulažu napori da se zaštite djeca žrtve, trenutno nije poznato da li je objavila i fotografije djece koja su joj povjerena na brigu i vaspitanje u samom vrtiću.

U saopštenju osnivača vrtića se navodi:

''Vasitnica je odsutna sa posla 4. novembra 2025. godine, a da nije obavijestila rukovodioca vrtića. Služba administracije vrtića je, nakon provjere sistema e-Zdravstveno, utvrdila da je vaspitačica privremeno spriječena za rad, pošto je evidentirano ljekarsko uvjerenje o bolovanju. Dana 26. novembra 2025. godine, vrtić je primio obavještenje nadležnog suda u kojem se navodi da je vaspitačici određen pritvor u trajanju od mjesec dana, počev od 4. novembra 2025. godine, zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršila krivično djelo upoznavanja djece sa pornografijom iz člana 165. stav 1. Krivičnog zakonika/11, i da će pritvor osumnjičenog trajati do 4. decembra 2025. godine, kada će nadležni organ odlučiti o njegovom eventualnom produženju ili prekidu. Nakon prijema obavještenja suda, vrtić je kontaktirao roditelje djece u grupi i zakazao roditeljski sastanak za 27. novembar 2025. godine u 16.00 časova kako bi ih obavijestio o situaciji, u mjeri u kojoj je to dozvoljeno odredbama Zakona o krivičnom postupku. Roditeljima je takođe obezbijeđena komunikacija sa upravom i stručnom službom vrtića i pruža im se kontinuirana podrška. Vaspitačica je trenutno i dalje na bolovanju. 'Po prijemu zvaničnog sudskog obavještenja i utvrđivanju osnova za vanredni otkaz, vrtić je pokrenuo postupak za vanredni otkaz ugovora o radu', navodi se u pismu i nastavlja se navodeći da 'vrtić striktno sprovodi sve zakonom propisane bezbjednosne provjere prilikom zapošljavanja vaspitača, a dokumentacija potrebna za konkurs za vaspitače uključuje potvrdu da se ne vodi krivični postupak, potvrdu da se ne vodi prekršajni postupak i potvrdu Hrvatskog instituta za socijalni rad da kandidat nema izrečenu meru zaštite dobrobiti djeteta. Nakon zaključenja ugovora o radu, vrtić dodatno traži posebne potvrde od Ministarstva pravde po Zakonu o predškolskom obrazovanju i to dosljedno sprovodi za svako lice koje stupi u radni odnos'', napisali su.

Ni nadležna Policijska uprava nije željela ništa da izvesti o hapšenju, napisavši da 'nisu u mogućnosti da navedu bilo kakve moguće radnje kada su u pitanju djeca i mladi, prvenstveno vodeći se principom povjerljivosti postupka, kao i zaštitom prava i dobrobiti djece'.

Roditelji djece

Prema pisanju portala, uspjeli su da dođu do nekoliko roditelja djece vrtića u kome je uhapšena vaspitačica radila, ali većina njih nije znala ništa o tome dok nisu objavljene prve informacije, prenosi Avaz.

''Nevjerovatno je da roditelji posljednji saznaju da je uhapšena vaspitačica koja je možda pedofil. Štaviše, nismo uopšte sigurni da li su i naša djeca među fotografijama koje je prodavala na internetu. A da ne pominjemo da je u pitanju mlada žena koja će raditi ovaj posao. Zapravo je sve to veoma zastrašujuće'', kaže jedna majka.