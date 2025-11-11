Vedrana Rudan o planiranom napadu na srpske karatiste: ''Život u Hrvatskoj mi je postao nepodnošljiv''

Sve ovo je prokomentarisao riječki nadbiskup Mate Uzinić, koji je javno osudio ovakvo ponašanje.

Spisateljica Vedrana Rudan, koja već duže vrijeme vodi bitku sa kancerom žučnih kanalića, u svom blogu je otkrila da joj je život u Hrvatskoj postao nepodnošljiv. Kako je i sama naglasila, pojedinci i dalje žive u doba rata, te i dalje imaju poriv da “love” Srbe po Hrvatskoj, a svoju kolumnu je posvetila upravo i riječima Mate Uzinića.

Region Vedrana Rudan izašla iz bolnice pa okupila porodicu na ručku

''Ovih dana često padam u provaliju. Hrvatska je jedina zemlja u kojoj već jako dugo živim. Da budem jasna, stara sam, teško bolesna, ali se ne bojim smrti. Moj onkolog mi je juče rekao, bolest napreduje, gospođo, tješite se, još niko iz života nije živ izašao. Razveselio me, život u Hrvatskoj više ne mogu podnijeti.

Kako je moguće da horde građana dižu u nebesa lažnog heroja, prevaranta, manipulatora, lopova i katolika koji nikad nije čuo za Isusa? Kao ni njegov Veliki Obožavatelj. Jesmo li baš svi slijepi, glupi i zli? Horde ludaka i mladih i starih obučenih u crno love po Hrvatskoj Srbe. Ej, rat je završio pred 30 godina? Ima li normalnih u Hrvatskoj? Zašto se ne javi neko ko bi nas očajnike mogao utješiti. Strašno je gledati divljake koji su nam zemlju pretvorili u igralište gdje svaki u crno obučen zlikovac može palicom krojiti našu sudbinu'', riječi su Vedrane Rudan.

Scena Vedrana Rudan je veoma loše: Iako prima morfijum, trpi nesnosne bolove

Vedrana Rudan je potom istakla da je konačno čula glas razuma i zahvalila se nadbiskupu Mate Uzniću.

“Meni je ovih dana više nego morfijum trebao glas čovjeka. Znala sam da ga neću čuti. Čula sam ga. Koja sreća. Koje olakšanje. I nada, konačno nada. Javio se riječki nadbiskup Mate Uzinić. Osudio je ponašanje mladih koji su se obukli u crno i namjeravali napasti druge. Na koncertu “Rijeka se budi” rekao je: “Je li buđenje našeg naroda da se stalno vraćamo u prošlost? Ili trebamo tražiti drugačiji put – kakvu Crkvu i kakve Hrišćane želimo u društvu?” Konačno sam čula glas razuma na brodu ludaka koji u oluji traži stijenu u koju bi se zabio. Jednom sam imala čast razgovarati s njim. Nisam vjernica i nikad neću postati, stoga sam ga pitala kako da mu se obratim. “Zovite me Mate”, rekao je. Nasmijala sam se, ali sam ipak puna nelagode preko usta prevalila “Mate”. Učinit ću to i sada. Mate, znate li koliko značite nama koji smo izgubili svaku nadu? Mate, znate li koliko Vas volimo?'', poručila je Vedrana Rudan, prenosi Telegraf.