Mladić automobilom uletio na fudbalski teren, pa driftovao: Šteta preko 18.000 evra

Kninska policija završila je krivičnu istragu nad dvadesetogodišnjim muškarcem osumnjičenim za oštećenje imovine Grada Knina.

Prema policijskim izveštajima, mladić je u noći između 28. i 29. oktobra svojim automobilom uleteo na pomoćni teren fudbalskog kluba Dinara u Grabovčevoj ulici, gdje je vozio i „driftovao“ po terenu, oštetivši zemljanu površinu terena.

Šteta se procenjuje na 18.176,77 evra.

Nakon završene istrage, protiv dvadesetogodišnjeg muškarca podnijeta je krivična prijava Državnom tužilaštvu u Šibeniku, piše Jutarnji.hr.