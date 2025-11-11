Mladić automobilom uletio na fudbalski teren, pa driftovao: Šteta preko 18.000 evra

Izvor:
Jutarnji.hr
11.11.2025
13:47
Kninska policija završila je krivičnu istragu nad dvadesetogodišnjim muškarcem osumnjičenim za oštećenje imovine Grada Knina.
Prema policijskim izveštajima, mladić je u noći između 28. i 29. oktobra svojim automobilom uleteo na pomoćni teren fudbalskog kluba Dinara u Grabovčevoj ulici, gdje je vozio i „driftovao“ po terenu, oštetivši zemljanu površinu terena.
Šteta se procenjuje na 18.176,77 evra.
Nakon završene istrage, protiv dvadesetogodišnjeg muškarca podnijeta je krivična prijava Državnom tužilaštvu u Šibeniku, piše Jutarnji.hr.
