Mari: Trenirao sam Đokovića i osramotio se prvog dana

Endi Mari je tokom šest mjeseci bio trener Novaka Đokovića, svog velikog prijatelja iz igračkih dana. Saradnja nije dugo potrajala, ali je već prvog dana donijela zanimljivu situaciju koju je Mari sada otkrio u emisiji "The Tennis Podcast".

Kako je sam otkrio, već prvog dana rada sa Đokovićem ga je tijelo izdalo i tom prilikom se osramotio.

"Poslije treninga tenisa, njegov kondicioni trener je rekao: 'Novak ide na dugo, sporo trčanje u parku, da li biste željeli da mu se pridružite?'", prisjetio se Mari.

"Pomislio sam: 'O, Bože.' Nisam trčao od svoje 25. godine, trčao sam po terenu, ali nikada kao dio treninga. Pomislio sam: 'Ovo mi je prvi dan na poslu, ne mogu reći ne, neću to da radim'. Rekao sam: 'Da, nema problema'".

Mari je priznao da nije bio u sjajnoj formi.

"Imajte na umu da nisam bio u sjajnoj formi otkako sam završio. Malo sam vježbao, ali ne previše. Rekao sam im to, a oni su rekli 'u redu je, biće to lagan rad'.“

Ali stvari su brzo krenule po zlu.

"Trčao je oko 50 minuta u parku, bilo je nekoliko brda, veoma sporim tempom. Poslije otprilike četiri ili pet minuta, dobio sam grč u lijevom listu. Pomislio sam: 'O ne', ali ne mogu ništa da kažem jer je ovo sramotno. Toliko je boljelo. Kada sam završio, rekao sam njegovom timu: 'Morate mi pomoći'".

Njegova najveća briga bila je šta će Đoković pomisliti.

"Nisam želio da mu pokažem da se neko sa kim sam se toliko dugo takmičio muči sa mnom na treningu poslije pet minuta. Izdržao sam, ali to je bio prilično sraman trenutak za mene. Bilo je tako sporo, bilo je sramotno"", kazao je.

Iako je njihova saradnja kratko trajala, Mari ističe da je ponosan na taj period.

"Osvrćem se na to i drago mi je što sam to uradio, to je nevjerovatno iskustvo koje sam imao. Dao sam sve od sebe, trudio sam se najviše što sam mogao da mu pomognem. Nakon povrede, to su definitivno bili teški mjeseci za njega i cijeli tim. Bio sam razočaran što nismo postigli rezultate koje bih želio za njega, ali sam mnogo naučio o trenerskom radu", kazao je Mari, prenosi b92.