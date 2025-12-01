Dodik čestitao SNS-u pobjedu na lokalnim izborima

01.12.2025
Lider SNSD-a Milorad Dodik čestitao je predsjedniku SNS-a Milošu Vučeviću pobjedu ove stranke na lokalnim izborima u Mionici, Negotinu i Sečnju.
"Ovaj izborni rezultat je još jednom potvrdio da se narod Srbije opredijelio za vrijednosti koje dijelite, a koje Srbiju vode u sigurnu i bolju budućnost. Želim Vam uspjeh u daljem radu i donošenju odluka koje će doprinijeti napretku i dobrobiti svih građana", istakao je Dodik.
Predsjednik SNSD čestitku je uputio u svoje i u ime stranke na čijem je čelu.
SNS ostvarila je juče ubjedljivu pobjedu na lokalnim izborima u Negotinu, Mionici i Sečnju.
Predsjedniku SNS-a Milošu Vučeviću @milos_vucevic čestitam pobjedu te stranke na lokalnim izborima u Mionici, Negotinu i Sečnju. — Milorad Dodik (@MiloradDodik) December 1, 2025
