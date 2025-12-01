Dodik čestitao SNS-u pobjedu na lokalnim izborima

Lider SNSD-a Milorad Dodik čestitao je predsjedniku SNS-a Milošu Vučeviću pobjedu ove stranke na lokalnim izborima u Mionici, Negotinu i Sečnju.

"Ovaj izborni rezultat je još jednom potvrdio da se narod Srbije opredijelio za vrijednosti koje dijelite, a koje Srbiju vode u sigurnu i bolju budućnost. Želim Vam uspjeh u daljem radu i donošenju odluka koje će doprinijeti napretku i dobrobiti svih građana", istakao je Dodik.

Predsjednik SNSD čestitku je uputio u svoje i u ime stranke na čijem je čelu.

SNS ostvarila je juče ubjedljivu pobjedu na lokalnim izborima u Negotinu, Mionici i Sečnju.