Minić na čelu organizacionog odbora izbora najboljih sportista

Izbor deset najboljih sportista Republike Srpske u organizaciji "Glasa Srpske" biće održan 11. decembra u Banjaluci, a premijer Srpske Savo Minić prihvatio je poziv da bude na čelu Organizacionog odbora ovogodišnje 71. manifestacije.

Minić je u razgovoru sa delegacijom "Glasa Srpske" istakao da je Vlada Republike Srpske uvijek bila podrška domaćim sportistima kako bi im bili omogućeni što bolje uslovi da se pokažu na domaćoj i međunarodnoj sceni.

On je potvrdio da će Vlada tako raditi i u budućnosti, a da je izbor najboljih kruna sportske godine i nagrada za sve koji su kandidovani jer pokazuje da se njihovi rezultati prate i vrednuju, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću.

Tokom sastanka Minić je informisan o pripremama za najdugovječniju manifestaciju ovog tipa u regionu na kojoj u Banskom dvoru biti uručena priznanja za odlične rezultate koji su ostvareni u godini na izmaku.

Direktor "Glasa Srpske" Boris Dmitrašinović zahvalio je Miniću što je prihvatio poziv da bude na čelu Organizacionog odbora i dodao da se u konkurenciji za titulu najboljeg sportiste Republike Srpske nalazi 16 kandidata, koje su predložili strukovni savezi.

U delegaciji "Glasa Srpske" bili su i glavni i odgovorni urednik Borjana Radmanović-Petrović i urednik sportske rubrike Darko Dragičević, dodaje se u saopštenju.