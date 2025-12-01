Pet grešaka koje mogu da unište parfem

Izvor:
Pravi parfem može da popravi raspoloženje, da prizove uspomene i očara okolinu.
Međutim, čak i najskuplji i najkvalitetniji miris može da izgubi čar ako se nanosi pogrešno.
Mnogi ga koriste bez razmišljanja, a neke navike koje ljudi smatraju "pametnim trikovim" zapravo mogu da unište note parfema i skrate njegovu trajnost.
Evo pet najčešćih grešaka koje treba izbegavati.
Jedna od najčešćih grešaka je prskanje parfema na ručne zglobove i njihovo trljanje jedan o drugi. Ovaj potez zapravo oštećuje molekule parfema i "raspada" note prije nego što stignu da se razviju na koži. Bolja opcija je da parfem jednostavno prskate i ostavite da se prirodno upije.
Iako može djelovati praktično, parfem na tkanini ne traje duže nego na koži. Naprotiv, može ostaviti fleke i promijeniti miris jer se miješa sa deterdžentom ili materijalom. Koža ostaje najbolja podloga, jer toplota tela aktivira i razvija sve note parfema.
Nanošenje parfema na šake, ramena ili druga izložena mjesta tokom ljeta može ubrzati razgradnju mirisa. Sunčeva svjetlost i toplota uništavaju molekule parfema, posebno cvjetne i citrusne note. Bolja mjesta su unutrašnja strana laktova, iza koljena ili grudni dio - topla koža, ali zaštićena od direktnog sunca.
Dijelovi tela skloni znojenju, poput pazuha, mogu potpuno promijeniti miris parfema. On tada gubi ravnotežu i postaje preintenzivan ili neprijatan.
Parfemi se "sudaraju" sa drugim jakim mirisima. Ako nanesete parfem odmah nakon losiona ili kreme, njegova aroma može da se promijeni i izgubi svoj karakter. Idealno je sačekati da se proizvodi za njegu potpuno upiju. Ako ste u žurbi, birajte neutralne kreme bez mirisa.
Uz ove jednostavne savjete, vaš parfem će trajati duže i uvijek mirisati savršeno, ostavljajući ono pravo utisak koji želite, prenosi Ona.
Trenutno na programu