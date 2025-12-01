Logo

Pet grešaka koje mogu da unište parfem

Pravi parfem može da popravi raspoloženje, da prizove uspomene i očara okolinu.

Međutim, čak i najskuplji i najkvalitetniji miris može da izgubi čar ako se nanosi pogrešno.

Mnogi ga koriste bez razmišljanja, a neke navike koje ljudi smatraju "pametnim trikovim" zapravo mogu da unište note parfema i skrate njegovu trajnost.

Evo pet najčešćih grešaka koje treba izbegavati.

1. Ne trljajte zglobove nakon nanošenja parfema

Jedna od najčešćih grešaka je prskanje parfema na ručne zglobove i njihovo trljanje jedan o drugi. Ovaj potez zapravo oštećuje molekule parfema i "raspada" note prije nego što stignu da se razviju na koži. Bolja opcija je da parfem jednostavno prskate i ostavite da se prirodno upije.

2. Ne prskajte parfem direktno na od‌jeću

Iako može d‌jelovati praktično, parfem na tkanini ne traje duže nego na koži. Naprotiv, može ostaviti fleke i promijeniti miris jer se miješa sa deterdžentom ili materijalom. Koža ostaje najbolja podloga, jer toplota tela aktivira i razvija sve note parfema.

3. Izbjegavajte sunčana mjesta na tijelu

Nanošenje parfema na šake, ramena ili druga izložena mjesta tokom ljeta može ubrzati razgradnju mirisa. Sunčeva svjetlost i toplota uništavaju molekule parfema, posebno cvjetne i citrusne note. Bolja mjesta su unutrašnja strana laktova, iza koljena ili grudni dio - topla koža, ali zaštićena od direktnog sunca.

4. Nemojte parfem nanositi na znojna mjesta

Dijelovi tela skloni znojenju, poput pazuha, mogu potpuno promijeniti miris parfema. On tada gubi ravnotežu i postaje preintenzivan ili neprijatan.

5. Sačekajte poslije losiona ili kreme sa jakim mirisom

Parfemi se "sudaraju" sa drugim jakim mirisima. Ako nanesete parfem odmah nakon losiona ili kreme, njegova aroma može da se promijeni i izgubi svoj karakter. Idealno je sačekati da se proizvodi za njegu potpuno upiju. Ako ste u žurbi, birajte neutralne kreme bez mirisa.

Uz ove jednostavne savjete, vaš parfem će trajati duže i uvijek mirisati savršeno, ostavljajući ono pravo utisak koji želite, prenosi Ona.

