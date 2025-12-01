Riješite dilemu: Da li se kafa može piti u toku Božićnog posta?

01.12.2025
07:45
Komentari:0
Božićni post uveliko je u toku, a mnogi vjernici su ubijeđeni da je konzumiranje kafe bez mlijeka u skladu sa pravilima.
Suštinski, kafa jeste posni napitak budući da je na biljnoj bazi.
Ali, gledano iz drugog ugla to baš i nije tako. Kada sadrži kofein koji predstavlja jednu vrstu psihostimulansa. Ovakve supstance mogu izazvati efektnije ponašanje i nervoznije reakcije, što nije u skladu sa tjelesnim i duhovnim uzdržavanjem.
Takođe, ispijanje kafe podstiče lučenje noradrenalina, koji djeluje tako što ubrzava rad srca, širi zenice i pojačava tonus mišića. To su ujedno i jedni od simptoma bolesti zavisnosti – svaka zavisnost predstavlja veliki grijeh, prenosi Najžena.
Zato, moguće rješenje bi bilo ispijanje kafe bez kofeina. Takođe, oko svih svojih nedoumica najbolje bi bilo da se posavjetujete sa sveštenikom iz svoje parohije.
