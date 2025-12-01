Riješite dilemu: Da li se kafa može piti u toku Božićnog posta?

Božićni post uveliko je u toku, a mnogi vjernici su ubijeđeni da je konzumiranje kafe bez mlijeka u skladu sa pravilima.

Suštinski, kafa jeste posni napitak budući da je na biljnoj bazi.

Ali, gledano iz drugog ugla to baš i nije tako. Kada sadrži kofein koji predstavlja jednu vrstu psihostimulansa. Ovakve supstance mogu izazvati efektnije ponašanje i nervoznije reakcije, što nije u skladu sa tjelesnim i duhovnim uzdržavanjem.

Savjeti Dodajte ovaj sastojak u prvu jutarnju kafu i crijeva će vam biti zahvalna

Takođe, ispijanje kafe podstiče lučenje noradrenalina, koji djeluje tako što ubrzava rad srca, širi zenice i pojačava tonus mišića. To su ujedno i jedni od simptoma bolesti zavisnosti – svaka zavisnost predstavlja veliki grijeh, prenosi Najžena.

Društvo Patrijarh Porfirije: Post je period duhovne obnove

Zato, moguće rješenje bi bilo ispijanje kafe bez kofeina. Takođe, oko svih svojih nedoumica najbolje bi bilo da se posavjetujete sa sveštenikom iz svoje parohije.