Logo

Riješite dilemu: Da li se kafa može piti u toku Božićnog posta?

01.12.2025

07:45

Komentari:

0
Ријешите дилему: Да ли се кафа може пити у току Божићног поста?

Božićni post uveliko je u toku, a mnogi vjernici su ubijeđeni da je konzumiranje kafe bez mlijeka u skladu sa pravilima.

Suštinski, kafa jeste posni napitak budući da je na biljnoj bazi.

Ali, gledano iz drugog ugla to baš i nije tako. Kada sadrži kofein koji predstavlja jednu vrstu psihostimulansa. Ovakve supstance mogu izazvati efektnije ponašanje i nervoznije reakcije, što nije u skladu sa tjelesnim i duhovnim uzdržavanjem.

Кафа

Savjeti

Dodajte ovaj sastojak u prvu jutarnju kafu i crijeva će vam biti zahvalna

Takođe, ispijanje kafe podstiče lučenje noradrenalina, koji djeluje tako što ubrzava rad srca, širi zenice i pojačava tonus mišića. To su ujedno i jedni od simptoma bolesti zavisnosti – svaka zavisnost predstavlja veliki grijeh, prenosi Najžena.

Патријарх Порфирије

Društvo

Patrijarh Porfirije: Post je period duhovne obnove

Zato, moguće rješenje bi bilo ispijanje kafe bez kofeina. Takođe, oko svih svojih nedoumica najbolje bi bilo da se posavjetujete sa sveštenikom iz svoje parohije.

Podijeli:

Tagovi:

Kafa

Božićni post

vjernici

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Најтраженији намаз ове зиме: Рецепт за домаћу посну паштету

Savjeti

Najtraženiji namaz ove zime: Recept za domaću posnu paštetu

1 d

0
Шта се дешава са организмом када постимо?

Zdravlje

Šta se dešava sa organizmom kada postimo?

2 d

0
Ana Nikolić pjevačica

Scena

Ana Nikolić presjekla: Prestajem da pijem od ovog datuma

2 d

0
Ове ствари нису посне, а многи их конзумирају

Društvo

Ove stvari nisu posne, a mnogi ih konzumiraju

2 d

0

Više iz rubrike

Спријечите стварање грудвица при прању пернатих јакни уз овај генијалан трик

Savjeti

Spriječite stvaranje grudvica pri pranju pernatih jakni uz ovaj genijalan trik

1 d

0
Овај трик ће пуњеним паприкама дати богатији и пунији укус

Savjeti

Ovaj trik će punjenim paprikama dati bogatiji i puniji ukus

1 d

0
Најтраженији намаз ове зиме: Рецепт за домаћу посну паштету

Savjeti

Najtraženiji namaz ove zime: Recept za domaću posnu paštetu

1 d

0
Четири собне биљке могу помоћи у контроли влаге

Savjeti

Četiri sobne biljke mogu pomoći u kontroli vlage

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

16

Horor prizori na auto-putu: Poslije odsječenih šaka, pronađeno i tijelo bez glave

15

13

Koji horoskopski znakovi zajedno čine najhaotičniji spoj?

15

13

Srpska oborila sve rekorde: Ostvareno više od milion noćenja

15

11

Zaharova: Ekstremno neodgovorne izjave admirala Dragonea

15

04

Zbog stravičnog požara u stambenom kompleksu uhapšeno 13 osoba

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner