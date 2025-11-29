Logo
Šta se dešava sa organizmom kada postimo?

29.11.2025

14:00

Шта се дешава са организмом када постимо?

Božićni post počeo je u petak, 28. novembra, i to je period duhovnog uzdržavanja koji pravoslavni hrišćani praktikuju svake godine, po 40 dan, počevši 28. novembra pa sve do Božića, 7. januara.

Osim duhovnog značaja, post ima i brojne efekte na organizam, a stručnjaci ističu da pravilno sproveden može donijeti značajne benefite po zdravlje. Samo, pripazite, nagli prelazak na novu ishranu i podjednako nagli prekid posta mogu biti štetni za organizam.

Pozitivan uticaj posta na organizam

Umjeren post, koji uključuje povrće, voće, mahunarke i žitarice, pomaže u detoksikaciji organizma. Tokom perioda uzdržavanja od mesa, mliječnih proizvoda i jaja, tijelo prelazi na biljne izvore proteina i vlakana, što može poboljšati probavu i smanjiti nivo holesterola.

On doprinosi:

-Smanjenju rizika od kardiovaskularnih bolesti

-Boljoj regulaciji šećera u krvi

-Jačanju imuniteta zahvaljujući povećanom unosu antioksidanasa iz povrća i voća

Efekti na tijelo i metabolizam

Kada se smanji unos životinjskih masti i prostih ugljenih hidrata, tijelo se postepeno prilagođava i više koristi masti (uključujući zalihe masti) kao izvor energije, što može doprinijeti gubitku viška kilograma. Ujedno, post može poboljšati funkciju jetre i smanjiti inflamacije u organizmu.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da post nije preporučljiv svima i da treba voditi računa o uravnoteženoj ishrani. Osobe sa dijabetesom, anemijom ili srčanim problemima treba da se posavetuju sa ljekarom prije početka posta.

Takođe, da biste nadoknadili eventualne nedostatke gvožđa i vitamina B12 tokom posta, konsultujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Prekomjerno suzdržavanje ili zanemarivanje kalorija može dovesti do malaksalosti, vrtoglavice i gubitka energije.

Savjeti za zdrav post

Raznovrsna ishrana: Kombinujte povrće, mahunarke, orašaste plodove i žitarice.

Hidratacija: Pijte dovoljno vode i biljne čajeve.

Umjerenost: Nemojte potpuno izbjegavati kalorije, tijelu ipak treba energije za svakodnevne aktivnosti.

Umjereni fizički napor: Hodanje i lagane vježbe pomažu cirkulaciji i očuvanju mišićne mase.

Važno je i umjereno pristupiti unosu bijelog brašna, rafinisanih šećera i raznih namaza sa dodatim šećerima i aditivima, kao i unosu složenih ugljenih hidrata. Prekomjeran unos ovih namirnica može izazvati nagle skokove šećera u krvi, umor i osećaj nadutosti, što može otežati organizmu da se adaptira tokom posta, ali i doprinijeti gojenju.

Bolje je birati integralne žitarice, povrće, mahunarke i voće, koji obezbjeđuju stabilnu energiju, vlakna i potrebne mikronutrijente, a istovremeno pomažu u održavanju osjećaja sitosti i vitalnosti.

Takođe, kao zamjenu za proteine životinjskog porekla birajte tofu sir, sočivo, pasulj, leblebije, heljdu, kinou, orahe.

Božićni post, iako duhovno usmjeren, može biti i koristan za tijelo kada se sprovede pravilno. Pravilno planirani obroci i balansiran unos namirnica omogućavaju da se post doživi kao period obnove organizma i jačanja zdravlja, uz očuvanje vitalnosti i energije tokom predstojećih praznika, prenosi b.92.

Božić

Božićni post

