Ovaj trik će punjenim paprikama dati bogatiji i puniji ukus

Ako želite da vaš omiljeni domaći specijalitet bude još bolji, donosimo jednostavan trik koji će punjenim paprikama dati bogatiji i puniji ukus.

Punjene paprike se uglavnom pripremaju na sličan način, ali nekoliko malih dodataka može potpuno promijeniti rezultat.

Punjene paprike spadaju među najjednostavnija i najomiljenija jela u domaćoj kuhinji. Obično se pune kombinacijom mljevenog mesa i rižom. Ipak, da bi paprike bile još sočnije i aromatičnije, nakon što ih poredate u šerpu, prelijte ih s malo vode.

Zatim pomiješajte 200 ml pavlake i 100 g paradajz pirea, pa taj sos sipajte preko paprika. Ova kombinacija daje jelu kremastu strukturu i laganu kiselkastu notu koja naglašava ukus mesa.

Ako volite pikantnija jela, slobodno dodajte i vaš omiljeni ljuti začin - paprike će dobiti dodatnu toplinu i još izraženiji miris, prenosi Kliks.