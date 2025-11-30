Logo
Ovaj trik će punjenim paprikama dati bogatiji i puniji ukus

30.11.2025

12:26

Овај трик ће пуњеним паприкама дати богатији и пунији укус

Ako želite da vaš omiljeni domaći specijalitet bude još bolji, donosimo jednostavan trik koji će punjenim paprikama dati bogatiji i puniji ukus.

Punjene paprike se uglavnom pripremaju na sličan način, ali nekoliko malih dodataka može potpuno promijeniti rezultat.

Punjene paprike spadaju među najjednostavnija i najomiljenija jela u domaćoj kuhinji. Obično se pune kombinacijom mljevenog mesa i rižom. Ipak, da bi paprike bile još sočnije i aromatičnije, nakon što ih poredate u šerpu, prelijte ih s malo vode.

Zatim pomiješajte 200 ml pavlake i 100 g paradajz pirea, pa taj sos sipajte preko paprika. Ova kombinacija daje jelu kremastu strukturu i laganu kiselkastu notu koja naglašava ukus mesa.

Ako volite pikantnija jela, slobodno dodajte i vaš omiljeni ljuti začin - paprike će dobiti dodatnu toplinu i još izraženiji miris, prenosi Kliks.

Paprike

Recept

