Uz ove savjete sarma će vam biti preukusna

I dalje smo u periodu slavlja, kada se družimo sa porodicom i prijateljima, kada smo okruženi kojekakvom hranom, a priznaćete da baš ovaj praznični period ne može da prođe bez dobro poznate sarme.

Mnogima je ovaj mesni specijalitet jedan od omiljenih obroka, a uz ove savjete ona može svaki put da vam sarma ispadne perfektno.

Ne treba da napominjemo da su glavni sastojci dobre sarme naravno mljeveno meso, pirinač, crni luk i začini i naravno glavica kiselog kupusa. Jako je važno da obratite pažnju kakvo meso koristite za pripremu sarmi, piše Okusno.

Upravo to punjenje je srce sarme, pa kada birate meso, gledajte da ono ne bude već unaprijed upakovano. Zato, kada kupujete mljeveno meso, tražite od mesara da vam na licu mjesta samelje meso sa goveđe ili svinjske plećke, jer je ono najukusnije. Naravno, odabir vrste mesa je po vašem izboru.

I kupus je važan pri pravljenju sarmi

Ukoliko niste toliko vješti pri pripremi kiselog kupusa i nemate ga u buretu, onda je najbolji savjet da ga ne kupujete spremnog i vakumiranog u prodavnici, nego ga kupite na pijaci.

Obratite pažnju na kvalitet kupusa – on treba da bude čvrst i sočan, što može da obezbijedi dobru teksturu i ukus vaše sarme. Takođe, ne treba da bude previše slan niti previše kiseo. Kada odvajate listove kupusa, brzo ih isperite pod mlazom hladne vode kako sarma ne bi bila previše kisela.