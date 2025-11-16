Trikovi koji čuvaju vaš auto zimi i skraćuju vam muke

Uz pomoć ovih nekoliko trikova možete ujutru da odete na posao, a da se ne smrzavate dok grebete staklo prepuno leda na svom automobilu.

Ako imate sličnih problema čim krene hladnije vreme, isprobajte nešto od ovoga. Pišite nam u komentarima da li već nešto koristite, i podijelite sa drugima ako imate još neki savjet.

1. Sirće i voda

Pomešajte sirće i vodu u razmjeri 3:1 i sipajte u bočicu sa raspršivačem, prenosi Jutarnji list. Ovim poprskajte prozorska stakla automobila uveče kada na njemu nema leda i sprečićete njegovo stvaranje tokom noći.

Ujutru možete da uđete odmah u automobil, a da ga prethodno niste očistili. Poprskajte sve prozore svog automobila svako veče i uživajte u zimi.

2. Alkohol i voda

Pomiješajte medicinski alkohol i vodu u razmjeri 2:1 i sipajte u raspršivač. Prozore poprskajte uveče kada na njima nema leda. Ova tečnost će odmah ukloniti led sa stakla i njome možete da čistite staklo kada se ujutro zaledi.

Možete da poprskate unutrašnju stranu vetrobranskog stakla kako biste spriječili zamagljivanje.

3. Alkohol za brisače

Obavezno dodajte 5 kašičica alkohola u tečnost za brisače kako biste izbjegli smrzavanje i ružne linije koje se pojavljuju kada njome poprskate po staklima. Koristite ga kao i obično, samo što će se uz dodatak alkohola spriječiti pojava leda na vetrobranskom staklu.

U tim situacijama dobro će doći i staro ćebe ili karton koje ćete tokom noći staviti preko automobilskog stakla i potpuno ga prekriti. Obavezno pritisnite krajeve ćebeta ili kartona uz vrata kako bi ostali na jednom mjestu. Ujutru ga samo pomjerite, i na taj način pokrijte i ostale prozore automobila.

