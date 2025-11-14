Logo
Šta žene treba da izbjegavaju u četrdesetim godinama?

14.11.2025

17:40

Шта жене треба да избјегавају у четрдесетим годинама?
Foto: Pexels/Mikhail Nilov

Ulazak u četrdesete donosi mnoštvo promjena, a hormonske fluktuacije su često u srži ovih iskustava. Pad estrogena i progesterona može izazvati valunge vrućine, noćno znojenje i promjene raspoloženja.

Iako sama ishrana ne može eliminisati sve neprijatne simptome, stručnjaci se slažu da izbjegavanje određene hrane može znatno olakšati prilagođavanje ovom periodu i podržati stabilniju hormonsku ravnotežu, piše SheFinds .

Ultra-prerađena hrana i rafinisani šećer

Slatkiši, brza hrana, čips, zaslađena pića i drugi prerađeni proizvodi su među glavnim krivcima za intenzivnije simptome menopauze. Heltlajn navodi da ova hrana izaziva skokove šećera u krvi, što narušava hormonsku stabilnost. Važne hranljive materije i vlakna se gube tokom obrade, a nagli porast insulina može izazvati dodatne valunge i promjene raspoloženja.

илу-гуме-снијег-аутомобил-25092025

Društvo

Meteorolozi najavili "bućkuriš od vremena": Evo gdje će biti snijega

Stručnjaci sa portala EatingWell upozoravaju da šećer, vještački zaslađivači i industrijski prerađena hrana dodatno remete regulaciju hormona. Umjesto slatkih peciva ili gaziranih pića, preporučuje se izbor svježeg voća sa puterom od orašastih plodova ili mineralne vode sa limunom.

Kofein i alkohol

Kafa i čaša vina su dio svakodnevne rutine mnogih ljudi, ali kofein i alkohol su veoma česti okidači vrućih talasa. Klinika u Klivlendu ističe da obe supstance mogu pogoršati noćno znojenje i uticati na kvalitet sna, što dodatno opterećuje hormonsku ravnotežu.

Alkohol ometa regulaciju estrogena i šećera u krvi, dok kofein stimuliše nervni sistem i može izazvati vazomotorne simptome, medicinski termin za valunge vrućine. Blaže alternative uključuju biljne čajeve, kafu bez kofeina ili ledeni matča čaj.

Zasićene i trans masti

Pržena hrana, industrijska peciva, prerađeno meso i margarini sa visokim sadržajem zasićenih i trans masti negativno utiču na hormone. Prema Akademiji za ishranu i dijetetiku, ove masti podstiču upale i remete način na koji tijelo koristi estrogen.

menstruacija pixabay stomak

Društvo

Ova država zaposlenim ženama nudi plaćeno bolovanje za ''one dane'' u mjesecu

Zdravije je birati nemasne izvore proteina, ribu, orašaste plodove i maslinovo ulje, koji podržavaju stabilniji nivo hormona bez nepotrebnog opterećenja organizma.

Začinjena i veoma ljuta hrana

Iako možda ne djeluje očigledno, začinjena i izuzetno vruća hrana ili pića mogu djelovati kao direktni okidači za valunge vrućine. Klinika u Klivlendu navodi da takvi obroci podižu tjelesnu temperaturu i aktiviraju sistem hlađenja tijela, što često izaziva neprijatne simptome tokom perioda hormonskih promjena.

Umjesto veoma začinjenih jela i ključajućih napitaka, preporučljivo je birati blaže začine i napitke koji se služe na umjerenoj temperaturi.

Ograničenje, a ne strogo izbacivanje

Važno je naglasiti da ne morate da eliminišete ove namirnice. Međutim, smanjenje njihovog unosa može olakšati podnošenje hormonskih fluktuacija i smanjiti svakodnevne tegobe. Pošto je svaka žena drugačija, u slučaju ozbiljnih problema, korisno je potražiti savjet ljekara ili nutricioniste.

Svesnim izborom hrane i umjerenim pristupom, tijelo ima veće šanse da održi hormonsku ravnotežu i ublaži neprijatne simptome koji prate ovaj period života.

