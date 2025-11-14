Horor u Stokholmu: Autobus uletio u stanicu, ima poginulih!

Izvor:
Telegraf
14.11.2025
17:00
Komentari:0
U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas popodne u centru Stokholma, najmanje dvije osobe su poginule, a više njih je povrijeđeno, nakon što je autobus udario u autobusku stanicu, saopštila je policija.
Prema informacijama iz Hitne pomoći, nesreća se dogodila oko 15 časova.
"Imamo nekoliko teže povrijeđenih osoba. Policija i spasilačke službe trenutno rade na mjestu nesreće", rekao je predstavnik vatrogasne službe, Oskar Davila.
Policija je potvrdila da su u nesreći poginule najmanje dvije osobe, dok su još neki povređeni zbrinuti na licu mjesta, prenosi švedski javni servis SVT.
Stockholm Sweden as police confirm multiple people killed after a bus plowed into a bus stop .. pic.twitter.com/o8TRiFMq16— Martha (@MGonigle) November 14, 2025
Prema riječima očevidaca, na mjestu nesreće se nalazilo više ekipa hitne pomoći, vatrogasaca i policije.
Svjedoci navode da je područje oko nesreće bilo zatvoreno za saobraćaj, dok je nekoliko autobuskih linija privremeno promenilo rutu.
Kompanija Transdev je potvrdila da je njihov autobus bio uključen u nesreću i saopštila da je među povređenima bilo putnika, ali da okolnosti nesreće još nisu poznate.
Policija je pokrenula istragu o uzrocima i okolnostima nesreće, koja je izazvala veliku saobraćajnu blokadu u centru Stokholma.
(telegraf)
Svijet
3 h0
Društvo
3 h0
Svijet
3 h0
Hronika
3 h0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu