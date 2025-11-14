Logo
Horor u Stokholmu: Autobus uletio u stanicu, ima poginulih!

Izvor:

Telegraf

14.11.2025

17:00

Хорор у Стокхолму: Аутобус улетио у станицу, има погинулих!
Foto: Printskrin/Jutjub

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas popodne u centru Stokholma, najmanje dvije osobe su poginule, a više njih je povrijeđeno, nakon što je autobus udario u autobusku stanicu, saopštila je policija.

Prema informacijama iz Hitne pomoći, nesreća se dogodila oko 15 časova.

"Imamo nekoliko teže povrijeđenih osoba. Policija i spasilačke službe trenutno rade na mjestu nesreće", rekao je predstavnik vatrogasne službe, Oskar Davila.

Policija je potvrdila da su u nesreći poginule najmanje dvije osobe, dok su još neki povređeni zbrinuti na licu mjesta, prenosi švedski javni servis SVT.

Prema riječima očevidaca, na mjestu nesreće se nalazilo više ekipa hitne pomoći, vatrogasaca i policije.

Svjedoci navode da je područje oko nesreće bilo zatvoreno za saobraćaj, dok je nekoliko autobuskih linija privremeno promenilo rutu.

Kompanija Transdev je potvrdila da je njihov autobus bio uključen u nesreću i saopštila da je među povređenima bilo putnika, ali da okolnosti nesreće još nisu poznate.

Policija je pokrenula istragu o uzrocima i okolnostima nesreće, koja je izazvala veliku saobraćajnu blokadu u centru Stokholma.

(telegraf)

