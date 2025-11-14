Horor u Stokholmu: Autobus uletio u stanicu, ima poginulih!

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas popodne u centru Stokholma, najmanje dvije osobe su poginule, a više njih je povrijeđeno, nakon što je autobus udario u autobusku stanicu, saopštila je policija.

Prema informacijama iz Hitne pomoći, nesreća se dogodila oko 15 časova.

"Imamo nekoliko teže povrijeđenih osoba. Policija i spasilačke službe trenutno rade na mjestu nesreće", rekao je predstavnik vatrogasne službe, Oskar Davila.

Policija je potvrdila da su u nesreći poginule najmanje dvije osobe, dok su još neki povređeni zbrinuti na licu mjesta, prenosi švedski javni servis SVT.

Stockholm Sweden as police confirm multiple people killed after a bus plowed into a bus stop .. pic.twitter.com/o8TRiFMq16 — Martha (@MGonigle) November 14, 2025

Prema riječima očevidaca, na mjestu nesreće se nalazilo više ekipa hitne pomoći, vatrogasaca i policije.

Svjedoci navode da je područje oko nesreće bilo zatvoreno za saobraćaj, dok je nekoliko autobuskih linija privremeno promenilo rutu.

Kompanija Transdev je potvrdila da je njihov autobus bio uključen u nesreću i saopštila da je među povređenima bilo putnika, ali da okolnosti nesreće još nisu poznate.

Policija je pokrenula istragu o uzrocima i okolnostima nesreće, koja je izazvala veliku saobraćajnu blokadu u centru Stokholma.

(telegraf)