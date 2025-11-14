Američka TV zvijezda podvrgnuta drugoj operaciji mozga u šest mjeseci

Slavna američka TV zvijezda Tyler Henry prošao je kroz svoju drugu operaciju mozga u 2025. godini, saopštio je njegov suprug Klint Godvin.

Operacija je bila neophodna zbog ponovne pojave ciste koja je pokazivala znakove oticanja.

Godvin je na Instagramu objasnio da je Tyler već u maju ove godine podvrgnut operaciji uklanjanja ciste koja se nalazila u mozgu, dok je prva hitna operacija izvedena neposredno nakon njegovog 18. rođendana 2014. godine.

"Tokom proteklog mjeseca simptomi oticanja su se polako vratili, pa je Tylerov medicinski tim odlučio da je nova operacija najbolja opcija", napisao je Godvin.

Tyler Henry je poznat po emisijama poput The Hollywood Medium i Live From the Other Side. Nakon operacije u maju ove godine otvoreno je govorio o svom zdravstvenom stanju. Podijelio je fotografiju iz bolničkog kreveta i napisao da je operacija bila uspješna, pohvalivši medicinsko osoblje i izražavajući zahvalnost što je okružen porodicom.

Henry je tada naveo da je imao "koloidni tumor blizu centra mozga" i dodao da je većina tumora uklonjena. Prema Nacionalnim institutima za zdravlje (NIH), koloidne moždane ciste su benigni, spororastući tumori koji se obično nalaze u trećem mozgovnom ventrikulu i sadrže gelastu supstancu od mucina, starije krvi, holesterola i jona, te predstavljaju izazov za dijagnostiku i liječenje.

Prva hitna operacija mozga Tyleru Henryju izvedena je 2014. godine, nakon njegovog 18. rođendana. U jednoj objavi 2023. godine otkrio je da je MRI pokazao urođenu moždanu cistu.