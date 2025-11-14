Minić: Vaspitači će uvijek imati moju podršku

Izvor:
Premijer Republike Srpske Savo Minić poručio je danas u Bijeljini, gdje je prisustvovao otvaranju Četvrtih susreta vaspitača i stručnih saradnika Srpske, da Vlada Srpske cijeni njihov rad i da će uvijek imati njegovu podršku.
''Hvala vam što svakog dana brinete o našoj djeci, što ih učite, podstičete da rastu, istražuju i stvaraju. Vaš rad ostavlja trag za cijeli život i vi ste jedan od temelja naše budućnosti'', napisao je Minić na Iksu.
Želio sam da danas budem sa vaspitačima kako bih jasno poručio da njihov trud duboko cijenim i da će uvijek imati moju podršku.— Savo Minić (@minic_savo) November 14, 2025
Četvrti susreti vaspitača i stručnih saradnika Republike Srpske okupili su oko 200 vaspitača i stručnih saradnika iz Republike Srpske, Srbije i Crne Gore.
