Minić: Vaspitači će uvijek imati moju podršku

Izvor:

ATV

14.11.2025

16:22

Минић: Васпитачи ће увијек имати моју подршку
Foto: ATV

Premijer Republike Srpske Savo Minić poručio je danas u Bijeljini, gdje je prisustvovao otvaranju Četvrtih susreta vaspitača i stručnih saradnika Srpske, da Vlada Srpske cijeni njihov rad i da će uvijek imati njegovu podršku.

''Hvala vam što svakog dana brinete o našoj djeci, što ih učite, podstičete da rastu, istražuju i stvaraju. Vaš rad ostavlja trag za cijeli život i vi ste jedan od temelja naše budućnosti'', napisao je Minić na Iksu.

Četvrti susreti vaspitača i stručnih saradnika Republike Srpske okupili su oko 200 vaspitača i stručnih saradnika iz Republike Srpske, Srbije i Crne Gore.

Savo Minić

