Minić: Sajam pokazuje da Republika Srpska ima proizvode koje izvozi

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da su izlagači na Semberskom sajmu mesa i ambasadori Republike Srpske i da nije riječ samo o manifestaciji, nego i o tome da Srpska ima proizvode koje izvozi.

Minić je rekao da treba imati u vidu da su ovdje mnogi izlagači koji kreću od samog početka, odnosno od obrade poljoprivrednog zemljišta, uzgoja stoke, prerade mesa i dalje.

"Ovo je ono što nam treba, ovo je snaga Republike Srpske, da proizvodimo zdravu hranu u vlastitim kapacitetima i da je ona kvalitetna", izjavio je Minić novinarima uoči otvaranja Sajma u Dvorovima kod Bijeljine.

Minić je rekao da je sa velikom zadovoljstvom prihvatio da dođe na Sajam mesa u Semberiji, podsjećajući da je ovdje dolazio i kada su bila teška vremena i pojava afričke kuge svinja.

"Želim da kažem sa ponosom da smo tada kao ministar i Vlada Republike Srpske odradili sve izuzetno profesionalno i o tome da su vladine mjere bile odgovarajuće govore podaci da danas u tovu imamo 9.000 više svinja i 1.000 bikova više", naveo je Minić.

Gradovi i opštine Od dijabetesa boluje 1.143 građana

On je dodao da je Semberija najveća žitnica Republike Srpske, ali da je isto tako i stočni fond ovdje najveći.

"Sve ono što je urađeno govori u prilog da ne samo da smo zanovili stočni fond kada je riječ o svinjogojstvu, nego smo ga i podigli, jer ima najviše premiranja u odnosu na sve protekle godine", rekao je Minić.

Minić je istakao da je samo u zadnje tri godine uloženo više od 170 miliona u ovu oblast, kada je riječ o stočarstvu, a samo u Semberiji više od 40 miliona.

On smatra da su ova ulaganja izuzetno korisna i da imaju efekat.

"Samo stočarstvo i prerada koja je ovdje u Semberiji danas vidljiva pokazuje da Republika Srpska ima proizvode kojima može parirati i u regionu, da imamo sirovinu, da imamo mogućnosti", naglasio je Minić.

On je izrazio nadu da će Semberija iz godine u godinu moći da pokaže sve bolje rezultate i sve veći kvalitet.

"Nije riječ samo o manifestaciji, nego i o tome da imamo proizvode koji se izvoze van Republike Srpske", naveo je Minić.

U Bijeljini danas počinje otvoren Semberski sajam mesa, koji će deveti put okupiti brojne izlagače iz BiH, Srbije, Hrvatske i Crne Gore.