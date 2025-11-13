Logo
Large banner

Dodik: Izbori su referendum protiv Šmita, a za Sinišu Karana

Izvor:

SRNA

13.11.2025

21:04

Komentari:

0
Додик: Избори су референдум против Шмита, а за Синишу Карана
Foto: Srna

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je večeras u Foči da su predstojeći nametnuti predsjednički izbori u Republici Srpskoj referendum protiv Kristijana Šmita, a za Sinišu Karana.

Dodik je pozvao stanovnike da glasaju za kandidata SNSD-a za predsjednika Srpske Sinišu Karana, čime će glasati za kontinuitet politike koju vodi aktuelna vlast.

-Šmit je htio da uništi Republiku Srpsku. Ovo je referendum protiv Šmita, a za Karana i politiku koju sam vodio i nastaviću da vodim u Srpskoj - rekao je Dodik, uoči centralne tribine u Foči.

Karan je istakao da ne postoji volja iznad volje naroda, te da je ovo prilika da narod potvrdi svoju volju od prije tri godine.

- Jedino narod odlučuje o svojoj sudbini i niko drugi. Ovo je u isto vrijeme i borba protiv okupatora po ko zna koji put, svih onih koji su htjeli da unište volju srpskog naroda - dodao je Karan.

Predsjednik Opštinskog odbora SNSD-a Milan Vukadinović zahvalio je sugrađanima koji su u velikom broj došli na večerašnju tribini i istakao da je siguran da će Karan ostvariti ubjedljivu pobjedu u Foči i biti novi predsjednik Srpske

Podijeli:

Tagovi:

Prijevremeni izbori 2025

SNSD

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Цвијановић: Гласањем за Карана трасира се пут стабилности и развоја Српске

Republika Srpska

Cvijanović: Glasanjem za Karana trasira se put stabilnosti i razvoja Srpske

2 h

0
Додик: Избором Синише Карана загарантован сигуран и стабилан живот

Republika Srpska

Dodik: Izborom Siniše Karana zagarantovan siguran i stabilan život

2 h

2
Минић: Јавни дуг Српске 31 одсто БДП-а, скоро дупло нижи од европског стандарда

Republika Srpska

Minić: Javni dug Srpske 31 odsto BDP-a, skoro duplo niži od evropskog standarda

2 h

0
До приватизације Електропривреде неће доћи, али хоће до преиспитивања начина пословања

Republika Srpska

Do privatizacije Elektroprivrede neće doći, ali hoće do preispitivanja načina poslovanja

3 h

2
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

02

Odluka je pala: Džin ne može bez alkohola

21

56

Ove ulice sutra ostaju bez struje

21

47

Pehovi se samo nižu, fudbaler Srbije doživio tešku povredu

21

41

"Godine su često problem": Koja su najtraženija zanimanja u Srpskoj?

21

35

Fejsbuk ukida lajkovanje i komentarisanje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner