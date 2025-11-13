Dodik: Izbori su referendum protiv Šmita, a za Sinišu Karana

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je večeras u Foči da su predstojeći nametnuti predsjednički izbori u Republici Srpskoj referendum protiv Kristijana Šmita, a za Sinišu Karana.

Dodik je pozvao stanovnike da glasaju za kandidata SNSD-a za predsjednika Srpske Sinišu Karana, čime će glasati za kontinuitet politike koju vodi aktuelna vlast.

-Šmit je htio da uništi Republiku Srpsku. Ovo je referendum protiv Šmita, a za Karana i politiku koju sam vodio i nastaviću da vodim u Srpskoj - rekao je Dodik, uoči centralne tribine u Foči.

Karan je istakao da ne postoji volja iznad volje naroda, te da je ovo prilika da narod potvrdi svoju volju od prije tri godine.

- Jedino narod odlučuje o svojoj sudbini i niko drugi. Ovo je u isto vrijeme i borba protiv okupatora po ko zna koji put, svih onih koji su htjeli da unište volju srpskog naroda - dodao je Karan.

Predsjednik Opštinskog odbora SNSD-a Milan Vukadinović zahvalio je sugrađanima koji su u velikom broj došli na večerašnju tribini i istakao da je siguran da će Karan ostvariti ubjedljivu pobjedu u Foči i biti novi predsjednik Srpske