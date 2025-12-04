Posna torta bez pečenja, spremna za svega par minuta

Ako tražite jednostavnu, ukusnu i posnu torta koja se ne peče, onda je posna pijesak torta idealan izbor. Kombinacija namirnica dovešće vas do najboljeg užitka poslije kog će svako tražiti parče više.

Posna pijesak torta se lako priprema, recept je jednostavan, i ostaviće utisak kao da ste potrošili mnogo vremena u kuhinji.

Sastojci za posnu pesak tortu:

1 l vode

4 kesice pudinga od vanile

250 g šećera

200 g prah-šećera

500 g margarina

300 g mljevenog posnog keksa

200 g mljevenih oraha

150 kokosovog brašna

150 g posne čokolade za kuvanje

2 kašike ulja

Priprema za posnu pijesak tortu:

Sipajte vodu u šerpu, dodajte šećer i kuvajte dok ne provri, pa onda umješajte razmućen prašak za puding i zakuvajte tako da nema grudvica.Ostavite puding da se ohladi, dodajte mu prah-šećer i margarin i sve dobro sjedinite, pa smjesu podijlite na tri djela.

U jedan dio dodajte kokosovo brašno, u drugi mljeveni keks, a u treći mljevene orahe.

Tim redom i ređajte tortu na tacnu, pa je prelijte rastopljenom posnom čokoladom sa malo ulja i ostavite da odstoji nekoliko sati prije služenja.Torta je spremna za posluženje.

(telegraf)