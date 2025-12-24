Volja građana i Jovica Radulović

Prijevremeni izbori su održani nakon što je kroz nametanje Šmita sudskim putem odstranjen demokratski izabran predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. To nema veze sa voljom građana. Centralna izborna komisija će ponoviti izbore na mjestima gdje je pobijedio kandidat SNSD-a Siniša Karan. Ni to nema veze sa voljom građana.

U nekoliko navrata v.d. predsjednika SDS-a Jovica Radulović u istom kontekstu upotrijebio je izraze "volja građana" i "prijevremeni izbori".

Na površini možda ti izrazi i idu jedan uz drugi. U dubini dolaze iz suprotnih tabora, miješaju se u zagubljenim činjenicama i zaboravljenim događajima da bi na kraju zvučali harmonično.

Prvi put je to izgovorio u prijevremenoj izbornoj noći kada je formalno poništena volja građana. Odluka o predsjedniku Republike Srpske iznesena je 2022. godine kada je voljom građana na tu poziciju došao SNSD-ov Milorad Dodika. Sve što je poslije toga uslijedilo nije imalo veze sa voljom građana. Ni Šmit, ni suđenje, ni prijevremeni izbori.

Drugi put je to izgovorio danas kada Centralna izborna komisija traži ponavljanje izbora na 136 biračkih mjesta na kojima je pobijedio SNSD. I tu prijevremeno iskazanu volju građana, poništavaju još jednom. Prvi put da se ukloni SNSD i da pobijedi kandidat SDS-a, a drugi put, da još jednom kandidat SDS-a pokuša da pobijedi. U nastavku izjava Jovice Radulovića, v.d. predsjednika SDS-a.

Radulović: CIK želi da radi svoj posao i da zaštiti izbornu volju građana

Odluka CIK-a predstavlja pozitivan signal, ali izbori moraju da se u potpunosti ponove u Doboju, Zvorniku, Bratuncu i Laktašima - zajednicama koje SNSD godinama koristi kao rezervoar ukradenih glasova - rekao je v.d. predsjednika SDS-a Jovica Radulović.

Republika Srpska Dodik: Na čudan način mi je drago, sada će razlika biti 25.000 glasova

Današnja odluka CIK-a o poništavanju i ponavljanju izbora je, kaže Radulović, ohrabrujući signal da CIK želi da radi svoj posao i da zaštiti izbornu volju građana.

- Međutim, mi apelujemo na CIK da donese novu odluku, koja će obuhvatiti veći broj biračkih mjesta. Iz izjava neposrednih učesnika izbornog procesa, kao i predstavnika CIK-a, jasno je da su se nepravilnosti dogodile na mnogo više od 136 mjesta za koje je CIK danas donio odluku - naveo je Radulović.

Izborni proces je, kaže, kontaminiran.

- Prije svega tu mislim na Doboj, Zvornik, Bratunac i Laktaše. Tamo je izborni proces kontaminiran u toj mjeri da možemo govoriti o organizovanom kriminalu. Svjestan da gubi ove izbore, SNSD i njihovi sateliti su isplanirali da manjak u broju glasova nadoknade tamo gdje će najlakše sprovesti izbornu krađu. Tako je jedino ispravno rješenje da se ponove izbori na svim biračkim mjestima u ove četiri lokalne zajednice. Ako je CIK-u nedostajalo vremena da sve detaljno ispita, ne treba žuriti. Čuli smo i na sjednici CIK-a da je ova odluka donesena na osnovu nepravilnosti koje je bilo vrlo lako utvrditi i da im je nedostajalo vremena za detaljniju istragu, koja bi, siguran sam, potvrdila naše sumnje da su se izborne manipulacije dogodile u još većem obimu - kaže Radulović.

On je naveo da CIK ne smije propustiti priliku da svoj posao uradi do kraja i vrati povjerenje građana u državu, institucije i izbore.

- Iz izjava predstavnika CIK-a zaključujemo da se radi o prevarama ogromnih razmjera, prevarama koje okreću izborni rezultat, te očekujemo da tužilaštvo odmah reaguje i da identifikuje i strogo kazni odgovorne za izbornu krađu i njihove nalogodavce. Pored CIK-a, neophodno je da i tužilaštvo reaguje kako više nikom, nigdje ne bi palo na pamet da se igra sa voljom naroda i prekraja rezultate izbora! - istakao je Radulović.