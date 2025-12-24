Dodik: Na čudan način mi je drago, sada će razlika biti 25.000 glasova

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da odluka CIK-a o ponavljanju izbora na 136 biračkih mjesta predstavlja linč naroda koji je glasao. Kaže i da mu je na čudan način drago što se ovo desilo, jer će se sada okrenuti radu na terenu i napraviti još veću razliku između Karana i Blanuše.

"CIK ruši povjerenje u izbore, u proces izbora. Sve ono što smo govorili, da Srpska mora u svoje ruke da vrati izborni proces, formira republičku izbornu komisiju i kao takva provodi izbore za ono što je predviđeno Dejtonskim sporazumom. Kontrola izbora na lokalnom i entitetskom nivou pripada entitetu, ne CIK-u. Gdje god je pobijedio SNSD i gdje su bili prigovori otpočetka, to se problematizovalo. U opštinama koje je SDS navodio kao takve izbori su poništeni. U Laktašima 24, Doboju 31, Zvorniku čak 53, Bratuncu 13. Hoće da kažu da su te opštine preplavljene lopovima, kriminalcima, uzurpatorima", kaže Dodik.

On poručuje da se za ovo znalo i da se ništa drugo nije ni moglo dobiti od Jovana Kalabe koji je član PDP-a, Vanje Bjelice Prutine koja je iz SDS-a.

"Angažovano je radila protiv svakog rezultata u Republici Srpskoj. Ona je bila ta koja je animirala ostale članove i dovodila ih u situaciju da od njih traži da se ovo uradi. Oni misle da su nedodirljivi i da su jedini nadležni. Na jedan čudan način ruše čitavo povjerenje u izborni proces. Tako ruše više BiH, nego što ruše Republiku Srpsku. Odlučili su da se sprdaju i ponižavaju birače, da ponižavaju predsjednike biračkih odbora, posmatrače na činjenici da se utvrdi pravilnost procesa. U svim demokratskim zemljama to je kraj. Na dan izbora možete da uložite prigovor i to je jedini prigovor koji imate dok centralna izborna komisija ne proglasi neke rezultate. Nakon toga imate pravo da se žalite. SDS se bavio time, čak su otišli do suda i rekli su im i sud i CIK da nemaju pravo i da nije utvrđena nikakva povreda. To je bilo samo prije nekoliko dana. Juče je trebalo da završe tu priču, ali je održan sastanak kod Šmita u OHR-u gdje su bili određeni članovi CIK-a. Tu je Suad Arnautović SDA, Ahmed Šantić SDP, Željko Bakalar koji je bio savjetnik Komšiću, Irena Hadžiabdić koja je glasala protiv i Vlado Rogić iz HDZ-a koji nije prisustvovao, ali ste čuli izjavu", kaže Dodik.

On naglašava da CIK-u ništa nije bilo sporno kada se zbog izbora Vlade Nermina Nikšića mijenjao ustav preko noći, a u Srpskoj je sve sporno.

"Na čudan način, drago mi je što se ovo desilo. Na ovim biračkim mjestima izašlo je 38.000, a nije izašlo 45.000. Bio sam nezadovoljan činjenicom da ne možemo da pređemo 10.000 glasova razlike, a sada nam se pružila prilika da to bude 15.000. Na kraju ovog ponavljanja, Karan će imati 15.000 glasova razlike. Neka tumače to kako hoće. Povećaćemo izlaznost na 60 odsto i na terenu u radu sa ljudima uradićemo sve da povećamo broj onih koji podržavaju Karana. Šta ćete onda da kažete?", ističe Dodik i dodaje:

"Ovo je zavjera koja je uspostavljena između ovih ljudi. Kao što je nedavno rekao poslanik SDA, treba nam pet ljudi iz Republike Srpske. To je tražio i Alija Izetbegović. Izdaja koja je na vidiku je sprega upravo ovih koje sam pročitao, Kalabe, Bjelice, koji su se dogovorili sa Šmitom i ostalim, da preko sarajevskih medija i pojedinih medija iz Srpske, da naprave atmosferu linča ne prema meni, nego prema narodu koji je izašao i dao svoj glas. U potpuno nepovoljnim okolnostima gdje su nam dali 15 dana za izbornu kampanju, kada su srušili predsjednika koji je legitimno izabran. Raspalili ste nam sada inat. Sve ove dane ću pokušati da dokažem ljudima koji treba da izađu na izbore da su dostojanstveni i važni. Pružili ste priliku da upravo ova biračka mjesta pokažu šta je Srpska i za koga Srpska glasa".

On poručuje i da SNSD nije bio zadovoljan rezultatima u Tesliću, ali ih nije osporavao.

"Već sutra ćemo organizovati sastanke naših ljudi i umjesto 15 hiljada koje hoće da nam ospore, razlika će biti 25.000. Zavjetujem se za ovaj broj", rekao je Dodik.

Dodik je pozvao ljude da izađu na izbore i da povećaju izlaznost i poručio da će svi biti na terenu.