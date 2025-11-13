Do privatizacije Elektroprivrede neće doći, ali hoće do preispitivanja načina poslovanja

Elektroprivreda neće biti privatizovana. Vlada na čelu sa premijerom Minićem, najavila je i reorganizaciju ovog preduzeća, baš kao po modelu koji se sprovodi u Šumama Republike Srpske.

Troškovi se moraju ,,rezati’’ i napraviti plan rada. Sva kontrola će se voditi sa jednog mjesta, kaže premijer. Optimističan je i da se trenutna situacija u Elektroprivredi može riješiti, samo treba ,,zasukati rukave’’.

,,Kad kažem smanjenje troškova, onda je to u ovih 15 dana svakoj organizacionoj jedinici da dostavi Vladi. Biće dato i 5 dana Mješovitom holdingu i resornom ministarstvu da se pripremi sljedeća sjednica na kojoj ćemo proći pojedinačno imajući u vidu način organizacije Holdinga. I evo, ja, po prvi put čujem da vi, gospodine Petroviću, niste generalni direktor Elektroprivrede'', rekao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Ali, ne čujemo po prvi put da su za sve krivi hidrološki loša godina i isporuka struje Slovencima zbog arbitražnog ugovora. Kao treći razlog, prvi čovjek Elektroprivrede, navodi smanjenu proizvodnju zbog lošeg kvaliteta uglja.

,,Sada smo došli u fazu gdje treba iskopati 8 ili 11 kašika da biste dobili jednu kašiku uglja. A kad kopate 11 kašika otkrivke, to je značajno skuplje, značajno veća mehanizacija i naravno da dolazimo do toga da je skuplji megavat-čas u toj termoelektrani. To dalje znači da termoelektrane moraju imati veće troškove za svoje poslovanje. I to je predmet analiza matičnog preduzeća sa termoelektranama; da li je moguće izvršiti reorganizacije i racionalizacije svih troškova, kako je to Vlada danas i zahtijevala od nas'', Luka Petrović, generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske.

Termoelektrane "Ugljevik" i "Gacko" bazni su izvori električne energije. Obje su uveliko prevazišle planirani broj radnih časova. Strategiju za rješenje problema će pronaći, a potom predložiti Vladi na koji način može pomoći, kaže v.d. direktor RiTE Ugljevik.

,,Projektovan na 200 hiljada, nalazimo se na 235 hiljada sati, Ugljevik i Gacko i ako želimo budući rad, a ja smatram da je u budućnosti potrebno dugoročno planirati rad na mreži u okviru sistema i. Potreban je određen nivo investicija u cilju podizanja snage i podizanja raspoloživosti elektrana na mreži'', rekao je Žarko Novaković, vd direktora RiTE Ugljevik.

"Mi smo već u nekom prethodnom periodu imali određene razgovore. Ove sedmice su vođeni sa EIB- om.U narednom periodu očekujemo značajne investicije. Što se tiče svih ovdje ES- ova. Oni su kadrovski, osposobljeni da ni u jednom trenutku nije upitno sigurno snabdijevanje stanovništva'', rekao je Saša Popović, vd direktor „Elektrokrajine“.

Situacija u Evropi, nakon rata u Ukrajini i te kako je uticala na cjelokupno stanje u elektroenergetskom sektoru, kaže resorni ministar.

"2022. smo imali problema u radu RiTE Ugljevik. Kada je zbog objektivnih kvarova dolazilo do havarija u radu same termoelektrane. 31 ispad te godine je doveo do toga da se mora kupovati zamjenska energija, jer su oni bili u planskom režimu. Dakle, planirana je njihova energija za potrebe našeg tržišta'', rekao je Petar Đokić, ministar energetike i rudarstva Republike Srpske.

Sa promjenom načina rada, preduzeća bi trebalo da krenu još danas. A u narednih 15 dana da dostave Vladi planove konsolidacije, jasno istaknu stanje u sistemu rada, te predlože mjere koje bi trebalo poduzeti kako bi se okončala energetska kriza u Srpskoj.