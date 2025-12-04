Logo
U Srpskoj rođene 23 bebe

SRNA

04.12.2025

07:43

У Српској рођене 23 бебе
U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 23 bebe, od kojih 10 djevojčica i 13 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Najviše beba rođeno je u Banjaluci 10, zatim u Bijeljini pet, Doboju tri, Prijedoru i Zvorniku po dvije, Istočnom Sarajevu jedna beba.

U Banjaluci su rođene četiri djevojčice i šest dječaka, Bijeljini četiri djevojčice i jedan dječak, Doboju djevojčica i dva dječaka, Prijedoru po jedna djevojčica i dječak, Zvorniku dva dječaka, Istočnom Sarajevu dječak.

U protekla 24 časa u porodilištima u Foči, Trebinju, Nevesinju i Gradišci nije bilo porođaja.

