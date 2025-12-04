U Srpskoj rođene 23 bebe

Izvor:
U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 23 bebe, od kojih 10 djevojčica i 13 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.
Najviše beba rođeno je u Banjaluci 10, zatim u Bijeljini pet, Doboju tri, Prijedoru i Zvorniku po dvije, Istočnom Sarajevu jedna beba.
U Banjaluci su rođene četiri djevojčice i šest dječaka, Bijeljini četiri djevojčice i jedan dječak, Doboju djevojčica i dva dječaka, Prijedoru po jedna djevojčica i dječak, Zvorniku dva dječaka, Istočnom Sarajevu dječak.
U protekla 24 časa u porodilištima u Foči, Trebinju, Nevesinju i Gradišci nije bilo porođaja.
