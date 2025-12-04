Logo
Djeca rođena u decembru imaju posebne karakteristike koje ih izdvajaju od drugih

04.12.2025

07:36

Беба дијете
Foto: Ivone De Melo/Pexels

Zvijezde otkrivaju mnogo toga o mogućim osobinama ličnosti, ali i mjesec rođenja igra važnu ulogu.

Istraživanja pokazuju koje posebne karakteristike imaju decembarska djeca.

Djeca rođena u decembru često gunđaju zbog svog rođendana. Blizina Nove godine i Božića znači da je manje pažnje usmereno na samog slavljenika, a vrijeme u tom periodu uglavnom je mračno i sivo. Zato se lako uočavaju sve “mane” u poređenju sa onima koji rođendan proslavljaju tokom ljeta.

Istraživanja pokazuju koje osobine imaju ljudi rođeni u decembru i neke od njih zapravo predstavljaju pravu prednost.

Хороскоп, паре

Zanimljivosti

Ova tri znaka obogatiće se do 11. decembra

Zdravstvene prednosti decembarske djece

Jedna starija studija iz 2011. godine, objavljena u Journal of Aging Research, pokazuje da ljudi rođeni u decembru u proseku žive duže, češće dožive i 100 godina ili više. Kako navodi BMJ, neke bolesti se takođe rjeđe javljaju kod djece rođene u decembru, poput kardiovaskularnih oboljenja.

Vašington Post navodi da su kod osoba rođenih u decembru nešto češće bolesti disajnih puteva, poput astme, kao i pojedina neurološka oboljenja kao što je demencija. Dakle, decembarska djeca nemaju u osnovi manji rizik od bolesti, već se određeni obrasci razlikuju.

Беба

Zanimljivosti

Staro srpsko ime za djevojčice ponovo se vraća u modu

Posebne osobine decembarske djece

Bez obzira na istraživanja, ljudi rođeni u decembru često se smatraju veoma pozitivnim i vedrim. Otvoreni su za nepoznato i uvijek spremni da prošire svoje vidike, lako sklapaju prijateljstva i dobro se povezuju s ljudima.

Pošto decembarska djeca često pripadaju horoskopskom znaku Strijelca (23. novembar – 21. decembar), ona su obično veoma samouvjerena. Ni strast im nimalo ne manjka.

Drugi horoskopski znak koji se javlja u decembru je Jarac (22. decembar – 20. januar). Ljudi rođeni u ovom znaku mogu biti tvrdoglavi, ali su istovremeno dobri, odani i pouzdani prijatelji. Obično razmišljaju realistično i djeluju vrlo prizemno, prenosi Blic žena.

Mnogo poznatih i uspješnih ličnosti rođeno je u decembru, među njima su i glumac Bred Pit, košarkaš Lebron Džejms, pjevačica Bili Ajliš, kao i geniji poput Ludviga van Betovena.

