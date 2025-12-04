Logo
Ova tri znaka obogatiće se do 11. decembra

Informer

04.12.2025

07:05

Ова три знака обогатиће се до 11. децембра
Foto: Unsplash

Do 11. decembra, astrološke konfiguracije ukazuju na to da Strijelčevi, Ovnovi i Ribe imaju pojačane šanse za dobitke kroz igre na sreću.

Do 11. decembra astrološki aspekti nagovještavaju posebnu naklonost sreće za tri znaka:

STRIJELAC

Sezona Strijelca im donosi talas optimizma i brze, spontano dobre događaje. Mogu da dobiju neki simpatičan poklon, povoljan ishod situacije ili neočekivan dobitak na igrama na sreću.

OVAN

Sunčeva energija im otvara vrata sitnih pobjeda. Dobro je vrijeme za druženja, male dobitke u simboličnom smislu, priliku da im se posreći u svakodnevnim stvarima.

RIBE

Ribe imaju naglašenu sreću, tako da su mogući dobici na lutriji. Neko može da im pomogne, ponudi uslugu ili će im se nešto riješiti brže i lakše nego što očekuju.

(informer)

