Ova tri znaka obogatiće se do 11. decembra

Izvor:
Informer
04.12.2025
07:05
Do 11. decembra, astrološke konfiguracije ukazuju na to da Strijelčevi, Ovnovi i Ribe imaju pojačane šanse za dobitke kroz igre na sreću.
Do 11. decembra astrološki aspekti nagovještavaju posebnu naklonost sreće za tri znaka:
STRIJELAC
Sezona Strijelca im donosi talas optimizma i brze, spontano dobre događaje. Mogu da dobiju neki simpatičan poklon, povoljan ishod situacije ili neočekivan dobitak na igrama na sreću.
OVAN
Sunčeva energija im otvara vrata sitnih pobjeda. Dobro je vrijeme za druženja, male dobitke u simboličnom smislu, priliku da im se posreći u svakodnevnim stvarima.
RIBE
Ribe imaju naglašenu sreću, tako da su mogući dobici na lutriji. Neko može da im pomogne, ponudi uslugu ili će im se nešto riješiti brže i lakše nego što očekuju.
