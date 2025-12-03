Rakun provalio u prodavnicu i napio se: Radnici ga pronašli onesvješćenog u toaletu

Zaposleni jedne prodavnice alkoholnih pića u Virdžiniji doživjeli su pravo iznenađenje kada su u subotu ujutru stigli na posao — u objektu ih je čekao neobičan “provalnik”. I to ne bilo kakav, već teško pijani rakun, koji je, prema svemu sudeći, odlučio da se počasti najjeftinijim pićima sa donje police.

“Maskirani bandit”, kako ga opisuje osoblje, pronađen je potpuno onesviješćen u toaletu, sklupčan između toalet šolje i kante za otpatke, nakon što je sam sebi poslužio obilnu rundu žestine.

Prema navodima radnika, prodavnica je bila zatvorena zbog Dana zahvalnosti, a incident se dogodio tokom noći između četvrtka i petka. Kada su zaposleni otvorili radnju, zatekli su razbijene flaše, lokve alkohola po podu i jasno vidljiv izbor “omiljenog pića” neobičnog gosta — škotskog viskija.

Službenica za kontrolu životinja, Samanta Martin, preuzela je “osumnjičenog” i odvela ga u lokalni centar za zaštitu životinja u okrugu Hanover, ali ne prije nego što je životinja potpuno otrijeznila.

Martin je objasnila da je rakun pao kroz ploču na plafonu, nakon čega je krenuo u, kako se izrazila, “potpuni alkoholni stampedo”.

Ekonomija Oglasio se NIS: Evo kako se može platiti gorivo

Zbog mutne snimke sa sigurnosnih kamera, još uvijek nije poznato koliko je tačno popio prije nego što je kolabirao u toaletu.

Nakon nekoliko sati sna, životinja je pokazala da nema nikakve povrede, izuzev mogućeg mamurluka. Kada su stručnjaci potvrdili da mu ništa ne fali, rakun je vraćen u divljinu — sa, kako kažu, jedinstvenim iskustvom.

Prodavnica se našalila na društvenim mrežama, zahvalivši službi za zaštitu životinja na profesionalnosti i tome što su njihovom “posjetiocu” obezbijedili “trijeznu vožnju kući”.

Oficirka Martin je uz smeh prokomentarisala da je ovo “samo još jedan sasvim običan dan u životu kontrolora životinja”, piše Kurir.