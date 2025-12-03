Logo
Objavljeni nikad viđeni snimci sa Epstinovog bludnog ostrva

Poslanici Demokratske stranke iz Odbora za nadzor i reformu vlade Predstavničkog doma Sjedinjenih Američkih Država objavili su u danas, 3. decembra nove fotografije i videozapise koji su nastali na ostrvu u Karibima koje je donedavno bio vlasništvo Džefrija Epstina, pokojnog američkog finansijera i seksualnog predatora.

Ovo je izvijestio "CNN", opisujući da fotografije i videozapisi prikazuju nekoliko spavaćih soba, kupatila te prostoriju u kojoj se nalazi stolica slična stomatološkoj, s maskama na zidu.

Na fotografijama se nalazi i fiksni telefon s imenima upisanim na tasterima za brzo biranje, među kojima su "Daren", "Rič", "Majk", "Patrik" i "Leri".

Više videozapisa prikazuje raskošno uređen posjed koji liči na luksuzni rizort, s bazenom, palmama i vijugavom stazom koja gleda na okean.

Jedna fotografija prikazuje radnu sobu s pločom za pisanje na kojoj su ispisane riječi poput "moć", "obmana", "urote" i "političko".

Pomoćnik: Uklonjena ženska imena

Pomoćnik jednog od poslanika Demokratske stranke iz Odbora za nadzor i reformu vlade rekao je za "CNN" da objavljene fotografije i videozapisi nikad nisu javno objavljeni te da su preuzeti sa ostrva "Litl Sent Džejms" u Američkim Djevičanskim Ostrvima.

Fotografije su djelimično redigovane. Iz opreza su uklonjena ženska imena koja se u njima pojavljuju, rekao je pomoćnik.

Fotografije i videozapisi objavljeni su nakon što je Donald Tramp, američki predsjednik, usvojio zakon koji Ministarstvu pravosuđa nalaže objavu svih dokumenata povezanih sa Epstinom koje posjeduje.

"CNN" navodi da bi ti dokumenti mogli biti objavljeni u narednim danima.

Ko je bio Epstin?

Džefri Epstin bio je američki finansijer i osuđeni seksualni predator koji je godinama iskorištavao maloljetne djevojke u mreži trgovine djecom za seks, uz krug moćnih poznanika.

Nakon njegovog hapšenja 2019. i smrti u pritvoru, javnost je godinama zahtijevala objavu svih dokumenata povezanih s njegovim slučajem.

To je uključivalo komunikacije, letne liste, iskaze žrtava i interne bilješke istrage, kao i teorije zavjere vezane uz uzrok smrti.

U javnosti raste pritisak na američke institucije i predsjednika Trampa (koji je svojevremeno bio Epstinov prijatelj) da konačno objave sve dosad zapečaćene materijale.

Tagovi:

