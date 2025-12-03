Logo
Djevojka pronađena mrtva u toaletu: Poslije godinu dana otkriveno od čega je umrla

Izvor:

Telegraf

03.12.2025

17:53

Komentari:

0
Дјевојка пронађена мртва у тоалету: Послије годину дана откривено од чега је умрла

Kloi Feris (24) iz Belfasta preminula je nakon što je u njenom organizmu pronađena opasna mješavina kokaina, ketamina i alkohola, pokazala je istraga pokrenuta poslije tragedije koja se dogodila u ranim jutarnjim satima 1. decembra 2024. godine.

Kloi je prethodno pila u svom domu u društvu prijatelja, poslije čega su se uputili u bar u centru grada, a potom u noćni klub Lux.

Prema iskazima dvije njene prijateljice, ona je te večeri organizovala kupovinu kokaina, što im je, kako su navele, bilo "neuobičajeno".

Oko 1.17 časova Kloi i jedna prijateljica ušle su u kabinu u toaletu. Osoblje je postalo sumnjičavo kada se vrata nisu otvarala tokom redovne kontrole prostorija, oko pola sata kasnije. Kada su uspjeli da uđu, obje djevojke zatekli su bez svijesti. Dok se prijateljica ubrzo osvijestila, Kloi je proglašena mrtvom u roku od sat vremena.

Аца Лукас Насер Орић

Društvo

Pismo čitaoca: Nije ljubav fotografija

Na saslušanju je navedeno da supstance koje je unijela u organizam nisu bile u velikim količinama, ali da je njihovo zajedničko dejstvo izuzetno opasno. Kako je objašnjeno, kombinacija stimulansa i depresiva može dovesti do nepredvidljivih, često fatalnih reakcija u organizmu.

Istražni sudija Džo Mekrisken izjavio je da postoji sumnja da je kokain koji je Kloi kupila bio pomiješan sa ketaminom, i to bez njenog znanja.

Krivična istraga u vezi sa njenom smrću još uvijek je u toku.

(Telegraf.rs)

Tag:

preminula djevojka

