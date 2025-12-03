Logo
Large banner

Broj žrtava požara u Hong Kongu porastao na 159

Izvor:

SRNA

03.12.2025

16:17

Komentari:

0
Број жртава пожара у Хонг Конгу порастао на 159
Foto: Tanjug/AP/Chan Long Hei

Broj žrtava u najvećem požaru u Hong Kongu u posljednjih nekoliko decenija porastao je na 159 nakon što su pretraženi svi zahvaćeni stambeni blokovi, saopštila je policija.

U saopštenju se upozorava da ovo možda nije konačan broj žrtava pošto su pronađene ljudske kosti koje moraju da analiziraju forenzičari, prenio je AFP.

Požar koji je izbio u kompleksu "Vang fuk kort" u sjevernom gradskom okrugu Taj Po najsmrtonosniji je od 1980. godine kada je riječ o požarima u stambenim zgradama.

ilu-nesanica-telefon-krevet-29082025

Region

Nasjela na "romantičnu prevaru" i ostala bez nekoliko hiljada evra

Ožalošćeni se i dalje okupljaju u malom parku u blizini ugljenisanih zgrada, polažu cvijeće i ostavljaju poruke sjećanja na žrtve. Najmlađa od njih je bila jednogodišnja beba, a najstarija je imala 97 godina.

Vlasti su ranije saopštile da je požar u kompleksu koji je bio u fazi renoviranja vjerovatno pogoršan upotrebom mreže koja nije ispunjavala standarde otpornosti na vatru.

Policija je uhapsila ukupno 15 ljudi zbog sumnje na ubistvo iz nehata, uključujući šefove građevinskih kompanija.

Podijeli:

Tagovi:

Hong Kong

požar

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Nesanica telefon krevet

Region

Nasjela na "romantičnu prevaru" i ostala bez nekoliko hiljada evra

51 min

0
Плата 1.400 КМ, али мало ко у Српској хоће да ради овај посао

Ekonomija

Plata 1.400 KM, ali malo ko u Srpskoj hoće da radi ovaj posao

58 min

1
Крвав обрачун због паркинга: Мушкарац претучен дизалицом за ауто

Hronika

Krvav obračun zbog parkinga: Muškarac pretučen dizalicom za auto

58 min

0
Путин ће испунити новогодишње жеље три дјетета у оквиру акције „Јелка жеља“

Svijet

Putin će ispuniti novogodišnje želje tri djeteta u okviru akcije „Jelka želja“

1 h

0

Više iz rubrike

Путин ће испунити новогодишње жеље три дјетета у оквиру акције „Јелка жеља“

Svijet

Putin će ispuniti novogodišnje želje tri djeteta u okviru akcije „Jelka želja“

1 h

0
Аутобус ударио у мост и откинуо кров, више дјеце повријеђено

Svijet

Autobus udario u most i otkinuo krov, više djece povrijeđeno

1 h

0
Орбан: Мађарска ће наставити да добија нафту из Русије

Svijet

Orban: Mađarska će nastaviti da dobija naftu iz Rusije

1 h

0
Хуманитарна операција - параван за сексуално злостављање дјеце

Svijet

Humanitarna operacija - paravan za seksualno zlostavljanje djece

1 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

02

Vic dana: Zaboravni Mujo

17

00

Krvava tuča zbog parkinga, muškarac prevezen u Urgentni

16

56

Sijarto: Evropski NATO gura svijet u rat

16

50

Donacija vrijedna 1,3 miliona KM: Sudska policija dobila 13 novih vozila

16

45

Drogiran htio da vozi autobus pun djece, policija odmah reagovala

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner