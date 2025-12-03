Broj žrtava požara u Hong Kongu porastao na 159

Broj žrtava u najvećem požaru u Hong Kongu u posljednjih nekoliko decenija porastao je na 159 nakon što su pretraženi svi zahvaćeni stambeni blokovi, saopštila je policija.

U saopštenju se upozorava da ovo možda nije konačan broj žrtava pošto su pronađene ljudske kosti koje moraju da analiziraju forenzičari, prenio je AFP.

Požar koji je izbio u kompleksu "Vang fuk kort" u sjevernom gradskom okrugu Taj Po najsmrtonosniji je od 1980. godine kada je riječ o požarima u stambenim zgradama.

Ožalošćeni se i dalje okupljaju u malom parku u blizini ugljenisanih zgrada, polažu cvijeće i ostavljaju poruke sjećanja na žrtve. Najmlađa od njih je bila jednogodišnja beba, a najstarija je imala 97 godina.

Vlasti su ranije saopštile da je požar u kompleksu koji je bio u fazi renoviranja vjerovatno pogoršan upotrebom mreže koja nije ispunjavala standarde otpornosti na vatru.

Policija je uhapsila ukupno 15 ljudi zbog sumnje na ubistvo iz nehata, uključujući šefove građevinskih kompanija.