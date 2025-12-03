Broj žrtava požara u Hong Kongu porastao na 159

Izvor:
SRNA
03.12.2025
16:17
Komentari:0
Broj žrtava u najvećem požaru u Hong Kongu u posljednjih nekoliko decenija porastao je na 159 nakon što su pretraženi svi zahvaćeni stambeni blokovi, saopštila je policija.
U saopštenju se upozorava da ovo možda nije konačan broj žrtava pošto su pronađene ljudske kosti koje moraju da analiziraju forenzičari, prenio je AFP.
Požar koji je izbio u kompleksu "Vang fuk kort" u sjevernom gradskom okrugu Taj Po najsmrtonosniji je od 1980. godine kada je riječ o požarima u stambenim zgradama.
Region
Nasjela na "romantičnu prevaru" i ostala bez nekoliko hiljada evra
Ožalošćeni se i dalje okupljaju u malom parku u blizini ugljenisanih zgrada, polažu cvijeće i ostavljaju poruke sjećanja na žrtve. Najmlađa od njih je bila jednogodišnja beba, a najstarija je imala 97 godina.
Vlasti su ranije saopštile da je požar u kompleksu koji je bio u fazi renoviranja vjerovatno pogoršan upotrebom mreže koja nije ispunjavala standarde otpornosti na vatru.
Policija je uhapsila ukupno 15 ljudi zbog sumnje na ubistvo iz nehata, uključujući šefove građevinskih kompanija.
Region
51 min0
Ekonomija
58 min1
Hronika
58 min0
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu