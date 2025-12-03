Logo
Plata 1.400 KM, ali malo ko u Srpskoj hoće da radi ovaj posao

Glas Srpske

03.12.2025

16:04

Плата 1.400 КМ, али мало ко у Српској хоће да ради овај посао
Preduzeće "Željeznice Republike Srpske" (ŽRS) bezuspješno pokušava da zaposli mašinovođe, a jedan od razloga za to su, kako tvrde upućeni, niska primanja koja iznose oko 1.400 maraka sa svim dodacima.

Ovo javno preduzeće je početkom septembra raspisalo javni poziv za zapošljavanje mašinovođa. Međutim, pronalazak novog kadra bio je bezuspješan, zbog čega je uslijedilo raspisivanje novog konkursa za prijem 13 mašinovođa.

"Na ponovljenom konkursu samo dva kandidata su ispunila uslove konkursa za radno mjesto mašinovođe. Ponovo ćemo u narednom periodu raspisati konkurs. Svjedoci smo odliva radne snage, ne samo iz "Željeznica", već i iz drugih preduzeća sa domaćeg tržišta u Evropu. Ljudi vide da je negdje bolje pa odlaze. Tako da su se svi ti problemi prelili i na naše preduzeće", rekao je "Glasu" generalni direktor "Željeznica" Slađan Jović.

Ovo preduzeće, navodi on, nastojaće da riješi problem nedostatka kadra.

"Imamo školu u Doboju koja obrazuje kadar za saobraćajna zanimanja željezničkog smjera. Nastojaćemo da se takvo jedno odjeljenje ubuduće oformi i u Banjaluci i Prijedoru. Tražićemo načine da riješimo ovaj problem", rekao je Jović i dodao da "Željeznice" imaju trenutno "optimalan broj mašinovođa".

Naveo je i da se preko noći ne postaje mašinovođa te da je potrebno više godina iskustva da bi neko mogao da bude samostalan u tom poslu.

"Kada je riječ o plati mašinovođa, ona iznosi oko 1.400 maraka sa toplim obrokom i svim ostalim dodacima. Činjenica je i da se treba raditi na usklađivanju plata u budućem vremenu. Treba da vidimo kako da se obezbijede određeni prihodi i da se sve to prelije i na povećanje plata", naveo je Jović i dodao da su izmirili sve obaveze prema zaposlenim u prethodnom periodu sa porezima i doprinosima te da nemaju dugovanja po tom osnovu.

Predsjednik Samostalnog sindikata mašinovođa "Željeznica RS" Simo Cvjetković kazao je da nemaju podatak koliko je u posljednje vrijeme ovo preduzeće napustilo mašinovođa, ali da je evidentno da oni odlaze iz Srpske.

"Činjenica je da je preduzeće napustio veći broj relativno mladih ljudi i to onih koji imaju od deset do 15 godina radnog staža. Takođe, pojedini stiču uslove i za penziju. Sve to utiče na smanjenje broja mašinovođa na našim prugama", kazao je "Glasu" Cvjetković i dodao da bez znatnijeg povećanja plata "Željeznice" neće riješiti ovaj problem koji uzima sve više maha.

Osvrćući se na plate mašinovođa, on je naveo da se plata mašinovođe kreće od 1.200 do 1.400 maraka sa svim dodacima.

"Ta plata varira i od rada noću, ali i praznikom. Uglavnom to su niske plate i manje su od prosječne na nivou Republike Srpske. Sa druge strane inflacija ne staje, tako da je jako teško sastaviti kraj sa krajem", zaključio je Cvjetković.

Ocjena godine

Ocjenjujući godinu na izmaku, Slađan Jović je rekao da će "Željeznice" završiti godinu prema zacrtanim planovima.

"Posljednja dva mjeseca imamo pojačan transport željezne rude iz Prijedora za Zenicu. Ne bih sada da iznosim neke podatke. Vidjećemo sve na kraju kada se sravne svi računi", kazao je Jović.

Novi red vožnje

"Željeznice Republike Srpske" su objavile novi red vožnje u putničkom saobraćaju, koji stupa na snagu 14. decembra i važiće do 12. decembra naredne godine.

Putnici u unutrašnjem saobraćaju biće prevoženi na relacijama Doboj-Banjaluka-Doboj, zatim Banjaluka-Novi Grad/Dobrljin-Banjaluka, te Doboj-Petrovo Novo-Doboj.

Željeznice Republike Srpske

Željeznice RS

Mašinovođa

Plata

