Ujedinile se dvije najveće italijanske modne kuće

Izvor:
Agencije
03.12.2025
10:34
Komentari:0
Prada je objavila da je zvanično preuzela Versaće, objedinjujući ove dvije velike italijanske luksuzne modne kuće pod jednim krovom.
Vrijednost sporazuma je 1,38 milijardi dolara, što je znatno manje od 2 milijarde dolara koliko je Versaćeova bivša matična kompanija, Kapri Holdings, platila za brend 2018. godine.
Akvizicija proširuje Pradin portfolio dizajnerskih brendova, uključujući brend Miu Miu.
Ekonomija
Prada želi Versaće
U saopštenju nakon kupovine, izvršni direktor Prade, Patricio Berteli, ranije je rekao da je grupa spremna i dobro pozicionirana da napiše novu stranicu u istoriji Versaćea.
''Obje kompanije dijele snažnu posvećenost kreativnosti, modi i nasljeđu“, rekao je on.
Poznata Versaće dizajnerka Donatela Versaće odstupila je sa mjesta kreativnog direktora brenda u martu nakon 27 godina u modnoj kompaniji, poznatoj po svojim glamuroznim stilovima i kultnom logotipu sa glavom Meduze.
Ekonomija
13 h3
Ekonomija
13 h0
Ekonomija
19 h0
Ekonomija
19 h0
Najnovije
Najčitanije
12
02
11
45
11
43
11
23
11
21
Trenutno na programu