Logo
Large banner

Ujedinile se dvije najveće italijanske modne kuće

Izvor:

Agencije

03.12.2025

10:34

Komentari:

0
Ујединиле се двије највеће италијанске модне куће
Foto: Pixabay

Prada je objavila da je zvanično preuzela Versaće, objedinjujući ove dvije velike italijanske luksuzne modne kuće pod jednim krovom.

Vrijednost sporazuma je 1,38 milijardi dolara, što je znatno manje od 2 milijarde dolara koliko je Versaćeova bivša matična kompanija, Kapri Holdings, platila za brend 2018. godine.

Akvizicija proširuje Pradin portfolio dizajnerskih brendova, uključujući brend Miu Miu.

trzni centar prada

Ekonomija

Prada želi Versaće

U saopštenju nakon kupovine, izvršni direktor Prade, Patricio Berteli, ranije je rekao da je grupa spremna i dobro pozicionirana da napiše novu stranicu u istoriji Versaćea.

''Obje kompanije dijele snažnu posvećenost kreativnosti, modi i nasljeđu“, rekao je on.

Poznata Versaće dizajnerka Donatela Versaće odstupila je sa mjesta kreativnog direktora brenda u martu nakon 27 godina u modnoj kompaniji, poznatoj po svojim glamuroznim stilovima i kultnom logotipu sa glavom Meduze.

Podijeli:

Tagovi:

Prada

versaće

moda

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

И астронаути на Месецу ће носити Праду

Zanimljivosti

I astronauti na Mesecu će nositi Pradu

1 god

0
Прада жели Версаће

Ekonomija

Prada želi Versaće

10 mj

0
Прада преузима Версаће

Ekonomija

Prada preuzima Versaće

2 mj

0
Прада боб је фризура коју ће многи овог љета обожавати

Stil

Prada bob je frizura koju će mnogi ovog ljeta obožavati

1 god

0

Više iz rubrike

Ђокић за АТВ: Цијене струје у Српској остају најниже у региону

Ekonomija

Đokić za ATV: Cijene struje u Srpskoj ostaju najniže u regionu

13 h

3
Спомиње се цифра од 1.600 КМ: Настављени преговори о минималцу

Ekonomija

Spominje se cifra od 1.600 KM: Nastavljeni pregovori o minimalcu

13 h

0
Утврђена бактерија: Овај сухомеснати производ се повлачи са тржишта

Ekonomija

Utvrđena bakterija: Ovaj suhomesnati proizvod se povlači sa tržišta

19 h

0
Паре новац

Ekonomija

Ova valuta odlazi u zaborav od 1. januara

19 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

02

Opet ništa od sjednice Skupštine Banjaluke

11

45

Povlači se mesni proizvod sa tržišta, pronađena opasna bakterija

11

43

Tramp najavljuje moguće kopnene vojne udare: "Znamo gdje žive oni najgori"

11

23

Oglasio se Kremlj: To nije tačno!

11

21

Košarac: Sjednica PIK-a - mlaćenje prazne slame na sarajevskom sijelu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner