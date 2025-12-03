Mnogi ne znaju ovo pravilo na auto-putu, a kazne su paprene

Izvor:
03.12.2025
Ukoliko želite izbjeći neugodne troškove, uprkos tome što ste uredno kupili vinjetu za vožnju auto-putevima po Austriji, pažljivo proučite njihove propise.
Naime, godišnja vinjeta u Austriji za 2026. godinu može se kupiti od 1. decembra, ali prilikom kupovine trebate biti oprezni.
Naime, brojni su internet servisi za kupovinu vinjeta, ali će vam oni nerijetko uzeti i dodatnu proviziju. Stoga bi najsigurnije bilo kupiti digitalnu vinjetu direktno od firme ASFINAG, koja upravlja austrijskim autoputevima.
Digitalne vinjete kupujte na veb stranici ASFINAG-a. Direktno na veb stranici Asfinaga morate unijeti svoju registarsku oznaku, navesti adresu e-pošte i odabrati način plaćanja.
Godišnja vinjeta za 2026. košta 106,80 evra i mora se aktivirati najkasnije do 1. februara 2026, dok vinjeta za 2025. godinu ostaje važeća do 31. januara 2026. godine, piše HAK revija.
Ali, tu nije kraj s austrijskim vinjetama kupljenim onlajn.
Naime, zbog zakonskog prava na odustajanje od onlajn kupovine u roku od 14 dana nakon transakcije, vinjete kupljene putem interneta postaju važeće tek 18 dana nakon kupovine.
Izuzetak su jedino jednodnevne i desetodnevne digitalne vinjete.
Kazna za vožnju bez vinjete je 120 evra za putnička vozila.
Ko to ne može ili neće platiti na licu mjesta, pokreće se upravni postupak u kojem kazne mogu dostići i 3.000 evra.
