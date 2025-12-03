Logo
Large banner

Zavladala "srebrena groznica": Srebro privlači sve veću pažnju kupaca

Izvor:

Tanjug

03.12.2025

16:21

Komentari:

0
Завладала "сребрена грозница": Сребро привлачи све већу пажњу купаца
Foto: Unsplash

Srebro privlači sve veću pažnju kupaca na svjetskim tržištima, prije svega zato što je cijena zlata ove godine drastično porasla, objavio je danas Blumberg.

Na to su prvenstveno uticale ekonomske mjere administracije američkog predsjednika Donalda Trampa, naročito u domenu carinske politike, što navodi investitore i centralne banke da posegnu za sigurnijom imovinom.

Oba plemenitog metala doživljavaju skok potražnje investitora, koji žele da se zaštite od političkih turbulencija, inflacije i slabosti valute.

Međutim, za razliku od zlata, srebro nije samo rijetko i lijepo, već ima i mnogo korisnih svojstava, koja ga čine vrijednom komponentom u nizu proizvoda.

Srebro je odličan električni provodnik koji se koristi u štampanim pločama i prekidačima, električnim vozilima i baterijama.

Srebrna pasta je ključni sastojak u solarnim panelima, a ovaj metal se takođe koristi u premazima za medicinske uređaje.

Хонг Конг

Svijet

Broj žrtava požara u Hong Kongu porastao na 159

Sa zalihama blizu najnižeg nivoa u istoriji i sve zainteresovanijim kupcima, postoji rizik od nestašice ponude tog plemenitog metala koja bi mogla da utiče na više industrija.

Trajno visoke cijene narušile profitabilnost industrijskih korisnika i potencijalno dovele do toga da srebrne komponente zamene drugim metalima.

Kao i zlato, srebro je i dalje popularan sastojak za izradu nakita i kovanica.

Kina i Indija ostaju glavni kupci srebra, zahvaljujući svojim ogromnim industrijskim bazama, velikom broju stanovnika i važnoj ulozi koju srebrni nakit igra u čuvanju vrijednosti koje se prenose sa generacije na generaciju.

Vlade i kovnice novca takođe troše velike količine srebra za proizvodnju zlatnih poluga i drugih proizvoda.

Kao trgovačka imovina, mnogo je jeftinije od zlata po unci, što ga čini pristupačnijim malim investitorima, ali njegova cijena ima tendenciju da se kreće naglije tokom rasta vrijednosti plemenitih metala.

Podijeli:

Tag:

srebro

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Број жртава пожара у Хонг Конгу порастао на 159

Svijet

Broj žrtava požara u Hong Kongu porastao na 159

43 min

0
Nesanica telefon krevet

Region

Nasjela na "romantičnu prevaru" i ostala bez nekoliko hiljada evra

49 min

0
Плата 1.400 КМ, али мало ко у Српској хоће да ради овај посао

Ekonomija

Plata 1.400 KM, ali malo ko u Srpskoj hoće da radi ovaj posao

56 min

1
Крвав обрачун због паркинга: Мушкарац претучен дизалицом за ауто

Hronika

Krvav obračun zbog parkinga: Muškarac pretučen dizalicom za auto

56 min

0

Više iz rubrike

Плата 1.400 КМ, али мало ко у Српској хоће да ради овај посао

Ekonomija

Plata 1.400 KM, ali malo ko u Srpskoj hoće da radi ovaj posao

56 min

1
Тржиште криптовалута се опоравља, биткоин порастао за 4,64 одсто на 78.816 евра

Ekonomija

Tržište kriptovaluta se oporavlja, bitkoin porastao za 4,64 odsto na 78.816 evra

1 h

0
Постигнут договор: Европа забрањује увоз руског гаса

Ekonomija

Postignut dogovor: Evropa zabranjuje uvoz ruskog gasa

3 h

0
Пореска управа: У каси јавних прихода Српске скоро четири милијарде КМ

Ekonomija

Poreska uprava: U kasi javnih prihoda Srpske skoro četiri milijarde KM

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

56

Sijarto: Evropski NATO gura svijet u rat

16

50

Donacija vrijedna 1,3 miliona KM: Sudska policija dobila 13 novih vozila

16

45

Drogiran htio da vozi autobus pun djece, policija odmah reagovala

16

44

Ovaj mali predmet privlači novac - nabavite ga odmah

16

40

''Đoković nikada neće oboriti moj rekord od 64 Gren slema''

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner