Zavladala "srebrena groznica": Srebro privlači sve veću pažnju kupaca

Srebro privlači sve veću pažnju kupaca na svjetskim tržištima, prije svega zato što je cijena zlata ove godine drastično porasla, objavio je danas Blumberg.

Na to su prvenstveno uticale ekonomske mjere administracije američkog predsjednika Donalda Trampa, naročito u domenu carinske politike, što navodi investitore i centralne banke da posegnu za sigurnijom imovinom.

Oba plemenitog metala doživljavaju skok potražnje investitora, koji žele da se zaštite od političkih turbulencija, inflacije i slabosti valute.

Međutim, za razliku od zlata, srebro nije samo rijetko i lijepo, već ima i mnogo korisnih svojstava, koja ga čine vrijednom komponentom u nizu proizvoda.

Srebro je odličan električni provodnik koji se koristi u štampanim pločama i prekidačima, električnim vozilima i baterijama.

Srebrna pasta je ključni sastojak u solarnim panelima, a ovaj metal se takođe koristi u premazima za medicinske uređaje.

Svijet Broj žrtava požara u Hong Kongu porastao na 159

Sa zalihama blizu najnižeg nivoa u istoriji i sve zainteresovanijim kupcima, postoji rizik od nestašice ponude tog plemenitog metala koja bi mogla da utiče na više industrija.

Trajno visoke cijene narušile profitabilnost industrijskih korisnika i potencijalno dovele do toga da srebrne komponente zamene drugim metalima.

Kao i zlato, srebro je i dalje popularan sastojak za izradu nakita i kovanica.

Kina i Indija ostaju glavni kupci srebra, zahvaljujući svojim ogromnim industrijskim bazama, velikom broju stanovnika i važnoj ulozi koju srebrni nakit igra u čuvanju vrijednosti koje se prenose sa generacije na generaciju.

Vlade i kovnice novca takođe troše velike količine srebra za proizvodnju zlatnih poluga i drugih proizvoda.

Kao trgovačka imovina, mnogo je jeftinije od zlata po unci, što ga čini pristupačnijim malim investitorima, ali njegova cijena ima tendenciju da se kreće naglije tokom rasta vrijednosti plemenitih metala.