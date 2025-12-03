Logo
Nasjela na "romantičnu prevaru" i ostala bez nekoliko hiljada evra

Izvor:

Indeks

03.12.2025

16:11

Nesanica telefon krevet
Foto: cottonbro studio/Pexels

Hrvatska policija u Vinkovcima primila je u utorak krivičnu prijavu 41-godišnjakinje koja je postala žrtva takozvane romantične prevare, ostavši bez nekoliko hiljada evra, nakon što je poverovala lažnim obećanjima muškarca kojeg je upoznala na društvenoj mreži.

Prema prijavi, ona je još u septembru putem društvene mreže stupila u kontakt sa osobom koja joj se predstavila kao vojnik na misiji u Siriji. Kroz svakodnevnu komunikaciju, prevarant je vešto stekao njeno poverenje i razvio sa njom emotivnu vezu.

Новац

Ekonomija

Plata 1.400 KM, ali malo ko u Srpskoj hoće da radi ovaj posao

Uverivši je u svoju priču i lažna obećanja, naveo ju je da mu više puta uplati novac putem "Steam" bonova.

"Steam" bonovi su pripejd kartice sa kodom koje služe za dodavanje novca na "Steam" nalog i kupovinu igara i digitalnog sadržaja.

Ukupan iznos koji mu je uplatila dostigao je nekoliko hiljada evra. Nakon nekog vremena, žena je posumnjala da se radi o prevari i odlučila je ceo slučaj prijaviti policiji.

Policijski službenici sada sprovode istragu kako bi pronašli počinioca, protiv kojeg će biti podnijeta krivična prijava nadležnom državnom tužilaštvu, piše Indeks.

