Krvav obračun zbog parkinga: Muškarac pretučen dizalicom za auto

Izvor:
Telegraf
03.12.2025
16:04
U ponedjeljak uveče, u Strumičkoj ulici na Voždovcu, došlo je do teškog fizičkog obračuna između dvojice muškaraca, a sve je počelo, prema nezvaničnim informacijama, raspravom oko parking mjesta.
Incident se dogodio nakon verbalne svađe koja je izbila između lica P.Š. (32) i D.Ć. (27). Svađa je ubrzo prerasla u fizički sukob, kada je P.Š. navodno upotrebio dizalicu za automobil kao oružje, udarivši njome D.Ć. u predjelu glave.
Povrijeđenom D.Ć. odmah je ukazana ljekarska pomoć, a saniran je u Urgentnom centru (UC), gdje su mu konstatovane povrede.
Stepen povreda zasad nije poznat javnosti.
Policija je izvršila uviđaj na licu mjesta. Protiv P.Š. je, zbog sumnje da je počinio krivično djelo, podnijeta krivična prijava u redovnom postupku, piše Telegraf.rs.
