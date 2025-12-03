Logo
Pedofil iz Banjaluke uhapšen na djelu!

Autor:

Ognjen Matavulj

03.12.2025

14:32

Komentari:

1
Хапшење педофил Бијељина
Foto: Ustupljena fotografija

Pedofil M.S. iz Banjaluke uhapšen je danas u Bijeljini nakon što je došao na dogovoreni sastanak sa maloljetnom žrtvom, ali su ga umjesto nje dočekali inspektori MUP-a Republike Srpske!

Hapšenje je sprovedeno u nastavku akcije ”Karika” koju sprovodi Jedinica za visokotehnološki kriminalitet Uprave kriminalističke policije MUP-a Srpske.

”Uhapšeni se sumnjiči da je u prethodnom periodu, koristeći društvene mreže i aplikacije za komunikaciju, stupao u kontakt sa djecom, nakon čega je komunicirao na seksualno eksplicitan način, šaljući fotografije i video snimke sa seksualno eksplicitnim sadržajem. Od djeteta je tražio da se fotografiše na seksualno eksplicitan način i sačini video snimke seksualnog sadržaja, te da mu takve fotografije i video snimke pošalje”, saopštio je MUP Republike Srpske.

hapsenje policija rs

Hronika

Uhapšene tri osobe, djecu iskorištavali za pornografiju

Dodaju da je kroz komunikaciju sa djetetom osumnjičeni upoprno dogovarao sastanak radi obljube.

”Na sastanak je došao danas pri čemu je uhapšen”, navode u policiji.

U toku su pretresi lokacija koje je osumnjičeni koristio, a sve dalje mjere i radnje policijski službenici preduzimaju pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina.

Акција Мозаик 2025

Hronika

MUP Srpske uhapsio devet osoba zbog seksualne eksploatacije djece!

Kako navode u policiji M.S. se na teret stavlja da je počinio krivična djela iskorištavanje kompjuterske mreže ili komunikacije drugim tehničkim sredstvima za izvršenje krivičnih djela seksualnog zlostavljanja ili iskorištavanja djeteta, iskorištavanje djece za pornografiju i upoznavanje djece sa pornografijom.

Акција Карика

Hronika

Uhapšene četiri osobe, djecu navodili da se slikaju bez odjeće!

Tagovi:

pedofil

uhapšen pedofil

Banjaluka

Bijeljina

hapšenje

dječija pornografija

obljuba nad djetetom

Komentari (1)
