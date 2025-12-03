Logo
Uhapšeni u akciji "Arija" sprovedeni u OJT Banjaluka

Izvor:

ATV

03.12.2025

08:37

Komentari:

0
Foto: ATV

Milan Brkić i Momir Kukolj koji su uhapšeni u akciji "Arija", sprovedena su u Okružno javno tužilaštvo Banjaluka.

Boško Guduraš, koji je takođe lišen slobode u ovoj akciji, braniće se sa slobode.

Kako je ATV juče pisao, u okviru akcije "Arija" uhapšeni su Milan Brkić, Momir Kukolj i Boško Guduraš iz Laktaša koji se terete za 26 krivičnih djela protiv imovine, kojim su počinili materijalnu štetu od 57.500 KM.

Акција Арија

Hronika

Uhapšen trojac iz Laktaša, vlasnike oštetili za 57.000 maraka

Trojac se sumnjiči da su u periodu od 28. januara do 11. novembra ove godine počinili 21 krivično djelo "Teška krađa", tri krivična djela "Krađa", jedno krivično djelo "Paljevina" i jedno krivično djelo "Oštećenje i oduzimanje tuđe stvari".

Akciju su sproveli policijski službenici Policijske uprave Banjaluka u saradnji sa pripadnicima Policijske uprave Gradiška.

полиција-Република Српска-полицијско ауто

Hronika

U toku akcija "Arija", uhapšeno više osoba

Na osnovu naredbi osnovnih sudova u Banjaluci i Gradišci, a uz prethodnu saglasnost Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka izvršeni su pretresi na više lokacija na području Laktaša i Srpca.

Tom prilikom su pronađeni i oduzeti predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem navedenih krivičnih djela, kao i predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa krivičnim djelom "Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija".

