Preminula i peta žrtva teške nesreće: Dušan će danas biti sahranjen

03.12.2025

09:57

Преминула и пета жртва тешке несреће: Душан ће данас бити сахрањен

Selo Mladenovo je obavijeno tišinom i žalošću nakon vijesti da je i peta žrtva teške saobraćajne nesreće na putu Ruma-Irig, vozač Duško T.(69) iz Mladenova podlegao povredama.

Sahrana će biti održana danas u 13 časova na groblju u Mladenovu.

Komšije četvoro stradalih otkrile detalje: Ovo im je bio posljednji radni dan

Ovo je peta žrtva nesreće koja se dogodila 27. novembra oko 6:30 časova, na magistralnom putu Ruma – Irig, kada je kombi koji je prevozio sezonske radnike iz Mladenova udario u putarski valjak koji se nalazio na kolovozu.

Život su izgubili A.B., K.Z., M.M. i Ć.M., dok su dvije osobe povrijeđene.

Podsjećamo, Opština Bačka Palanka je petak (28.11.) proglasila Danom žalosti na teritoriji cijele opštine, u znak pijeteta prema nastradalim meštanima Mladenova. U petak je u hramu Svetog proroka Ilije u Mladenovu služeno večernje sa parastosom za nastradale mještane.

Teška saobraćajna nesreća, poginule četiri osobe

U Mladenovu vlada duboka potresenost već nekoliko dana. Porodice, prijatelji i komšije okupljaju se kako bi jedni drugima pružili podršku u ovim najtežim trenucima. Mještani kažu da je ovo najveća tragedija koja je pogodila selo u posljednjih nekoliko decenija.

(backapalankavesti.com)

Ruma

udes

viljuškar

Komentari (0)
