Trebinje: Predložen pritvor muškarcu (71) osumnjičenom za obljubu dvije djevojčice

Okružno tužilaštvo u Trebinju je danas, nakon ispitivanja B.D. (71) iz Trebinja osumnjičenog da je počinio krivično djelo Obljuba sa djetetom mlađim od petnaest godina, Osnovnom sudu u Trebinju dostavilo prijedlog za određivanje pritvora.

''Prijedlog je dostavljen zbog postojanja osnovane sumnje da je B.D. počinio krivično djelo Obljuba sa djetetom mlađim od petnaest godina iz člana 172. stav 3, stav 7. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske i postojanja pritvorskog razloga iz člana 197. stav 1, tačka v, Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, odnosno zbog postojanja opravdane bojazni da će ponoviti krivično djelo'', saopšteno je iz Okružnog javnog tužilaštva Trebinje.

Podjsećamo, B.D. (71) je uhapšen juče zbog sumnje da je izvršio obljubu nad više maloljetnih lica mlađih od petnaest godina.

Za navedeno krivično djelo propisana je kazna zatvora u vremenskom trajanju od jedne do osam godina.