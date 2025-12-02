Oglasila se trebinjska policija o slučaju obljube maloljetnika

Izvor:
ATV
02.12.2025
13:45
Komentari:0
U Trebinju je uhapšen B.D. (71) zbog sumnje da je izvršio obljubu nad više maloljetnih lica mlađih od petnaest godina.
"Policijski službenici Policijske uprave Trebinje danas su po nalogu dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju lišili slobode lice inicijala B.D. iz Trebinja.
Lice se sumnjiči da je počinilo krivična djela „Obljuba nad djetetom mlađim od 15 godina“ iz člana 172. i „Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja i eksplozivnih materija“ iz člana 361. Krivičnog zakonika Republike Srpske, navode iz PU Trebinje.
Hapšenje u Trebinju: Muškarac osumnjičen za obljubu više maloljetne djece
