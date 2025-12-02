Logo
Large banner

Teška nesreća kod Prnjavora: Jedna osoba poginula!

Izvor:

ATV

02.12.2025

10:00

Komentari:

0
Тешка несрећа код Прњавора: Једна особа погинула!

Jedna osoba je poginula u teškoj saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila juče na putu Prnjavor - Derventa, u mjestu Donji Štrpci.

"Na magistralnom putnom pravcu Prnjavor - Derventa, u mjestu Donji Štrpci, dana 01.12.2025.godine, oko 23,17 časova, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je jedno lice smrtno nastradalo. U ovoj saobraćajnoj nezgodi učestvovalo je putničko vozilo marke „Opel“ kojim je upravljalo lice inicijala N.P. rođen 1992. godine iz Dervente, i pješak čiji identitet za sada nije utvrđen", navode iz Okružnoj javnog tužilaštva Banjaluka.

Uviđaj na licu mjesta obavio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, zajedno sa policijskim službenicima Policijske stanice Prnjavor.

"Tužilac je naložio da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere kao i vještačenja, na utvrđivanju svih okolnosti pomenute saobraćajne nezgode a naložena je identifikacija i obdukcija tijela smrtno nastradalog lica koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske", navode iz OJT Banjaluka.

Podijeli:

Tagovi:

Saobraćajna nesreća

Prnjavor

nesreća

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Хамас држао српског држављанина двије године: "Навикнеш се на гладовање, једеш као да си пас"

Svijet

Hamas držao srpskog državljanina dvije godine: "Navikneš se na gladovanje, jedeš kao da si pas"

5 h

0
Руси објављују снимке Покровска, вијори се застава: Пало стратешки круцијално мјесто

Svijet

Rusi objavljuju snimke Pokrovska, vijori se zastava: Palo strateški krucijalno mjesto

5 h

0
Приједорчанин ухапшен по Интерполовој потјерници

Hronika

Prijedorčanin uhapšen po Interpolovoj potjernici

5 h

0
Стравичан удес! Возач BMW-а улетио у такси, погинуо таксиста, дјевојка (24) критично

Hronika

Stravičan udes! Vozač BMW-a uletio u taksi, poginuo taksista, djevojka (24) kritično

6 h

0

Više iz rubrike

Приједорчанин ухапшен по Интерполовој потјерници

Hronika

Prijedorčanin uhapšen po Interpolovoj potjernici

5 h

0
Стравичан удес! Возач BMW-а улетио у такси, погинуо таксиста, дјевојка (24) критично

Hronika

Stravičan udes! Vozač BMW-a uletio u taksi, poginuo taksista, djevojka (24) kritično

6 h

0
У току акција "Арија", ухапшено више особа

Hronika

U toku akcija "Arija", uhapšeno više osoba

7 h

0
Тешка несрећа у центру града: Ватрогасци извлаче повријеђене из аутомобила

Hronika

Teška nesreća u centru grada: Vatrogasci izvlače povrijeđene iz automobila

16 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

31

Android dobija znatno brži Wi-Fi

15

29

Dodik: Iz Sarajeva pokušavaju da se peru, ali neke prljavštine se nikad ne daju oprati

15

28

Dosije: Ubistvo Slađane Milošević

15

27

Banke ovo ne govore: Šta se dešava kada u bankomatu nema novca

15

20

Čuvajte krompir uz ovu namirnicu ako ne želite da vam proklija

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner