Teška nesreća kod Prnjavora: Jedna osoba poginula!

Jedna osoba je poginula u teškoj saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila juče na putu Prnjavor - Derventa, u mjestu Donji Štrpci.

"Na magistralnom putnom pravcu Prnjavor - Derventa, u mjestu Donji Štrpci, dana 01.12.2025.godine, oko 23,17 časova, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je jedno lice smrtno nastradalo. U ovoj saobraćajnoj nezgodi učestvovalo je putničko vozilo marke „Opel“ kojim je upravljalo lice inicijala N.P. rođen 1992. godine iz Dervente, i pješak čiji identitet za sada nije utvrđen", navode iz Okružnoj javnog tužilaštva Banjaluka.

Uviđaj na licu mjesta obavio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, zajedno sa policijskim službenicima Policijske stanice Prnjavor.

"Tužilac je naložio da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere kao i vještačenja, na utvrđivanju svih okolnosti pomenute saobraćajne nezgode a naložena je identifikacija i obdukcija tijela smrtno nastradalog lica koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske", navode iz OJT Banjaluka.