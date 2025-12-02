Prijedorčanin uhapšen po Interpolovoj potjernici

Izvor:
ATV
02.12.2025
09:35
Komentari:0
Prijedorska policija uhapsila je Adrijana C. iz ovog grada na osnovu Interpolove potjernice, rečeno je za ATV.
"Policijski službenici Policijske uprave Prijedor 01.12.2025. godine lišili su slobode lice A.C. iz Prijedora za kojim je od strane NCB Interpol Beograd raspisana međunarodna potjernica", rečeno je iz PU Prijedor.
Kako saznajemo, on je osumnjičen za prevaru.
"Prema licu lišenom slobode preduzeće se zakonom propisane mjere i radnje", navode iz PU Prijedor.
BiH
6 h0
Srbija
6 h0
Hronika
6 h0
Svijet
7 h2
Hronika
6 h0
Hronika
7 h0
Hronika
16 h0
Hronika
19 h0
Najnovije
Najčitanije
15
31
15
29
15
28
15
27
15
20
Trenutno na programu