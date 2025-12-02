Prijedorčanin uhapšen po Interpolovoj potjernici

Prijedorska policija uhapsila je Adrijana C. iz ovog grada na osnovu Interpolove potjernice, rečeno je za ATV.

"Policijski službenici Policijske uprave Prijedor 01.12.2025. godine lišili su slobode lice A.C. iz Prijedora za kojim je od strane NCB Interpol Beograd raspisana međunarodna potjernica", rečeno je iz PU Prijedor.

Kako saznajemo, on je osumnjičen za prevaru.

"Prema licu lišenom slobode preduzeće se zakonom propisane mjere i radnje", navode iz PU Prijedor.