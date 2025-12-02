Logo
Hamas držao srpskog državljanina dvije godine: "Navikneš se na gladovanje, jedeš kao da si pas"

Izvor:

Agencije

02.12.2025

09:57

Komentari:

0
Хамас држао српског држављанина двије године: "Навикнеш се на гладовање, једеш као да си пас"
Foto: Tanjug / AP

Srpski državljanin Alon Ohel, koji je u Gazi bio držan u zarobljeništvu više od dvije godine nakon napada Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine, izjavio je da je godinu i po dana imao noge vezane lancima i da su on i ostali taoci bili namjerno izgladnjivani.

U svom prvom dužem intervjuu od puštanja na slobodu 13. oktobra, Ohel (24) je za Kanal 12 rekao da su se prema njemu odnosili "kao prema majmunu".

- Oduzimaju vam slobodu kretanja, stavljaju vam lance na noge... Jeo bih kao pas. Ti nisi osoba, ti si životinja - rekao je on, prenio je Tajms of Izrael.

Идит Охел

Svijet

Majka Alona Ohela: Nema zaborava, ali ne trošimo život na ljutnju

Ohel je naveo da su otmičari imali hranu, ali su odlučili da zarobljenike izgladnjuju. On je rekao da je u jednom periodu jeo samo sušene urme i da je izgledao "kao skelet".

- Navikneš se na gladovanje, na stalne bolove u tijelu. Proveo sam sate ležeći kao leš - dodao je on.

Ohel je kazao da mu je snimak izraelskih protesta za oslobađanje talaca dao snagu.

Posebno je istakao odnos sa Elijem Šarabijem, taocem koji je pušten u prethodnom primirju i koji je za njega postao očinska figura.

Алон Охел

Svijet

Alon Ohel svirao klavir u bolničkoj sobi prvi put poslije kidnapovanja

- Od prvog trenutka smo se povezali... U trenucima frustracije bi me zagrlio kao otac. Mnogo puta me je nosio na leđima - rekao je Ohel.

Šarabi je bio muž i otac dvoje djece, a za smrt svoje porodice u napadu 7. oktobra saznao je tek po povratku u Izrael.

Ohel je naveo da je u zarobljeništvu svjesno odlučio da ostane živ.

- Razgovarao bih noću sa mamom, naglas: „Sve je u redu, živ sam'“ Znao sam da je to ono što bi trebalo da radim, možda bi me osetila. Moja priča zaista počinje kada sam izabrao život. U svakom trenutku sam mogao da odustanem, ali izabrao sam da to ne uradim - rekao je on.

Tagovi:

Hamas

Alon Ohel

Izrael

Gaza

