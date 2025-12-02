Logo
Evropska centralna banka odbila da podrži kredit Ukrajini od 140 milijardi evra

Izvor:

Tanjug

02.12.2025

09:14

Европска централна банка одбила да подржи кредит Украјини од 140 милијарди евра

Evropska centralna banka (ECB) odbila je da obezbijedi zaštitnu mjeru za isplatu Ukrajini od 140 milijardi evra, što dodatno otežava plan Evropske unije da prikupi "kredit za reparacije" koristeći zamrznutu rusku imovinu, objavio je Fajnenšel tajms (FT).

Prema izvorima FT-a, ECB je zaključila da prijedlog Evropske komisije nije u skladu sa njenim mandatom, čime je Briselu dodatno otežano prikupljanje sredstava iz imovine ruske centralne banke koja je deponovana kod belgijskog depozitara hartija od vrijednosti, "Euroclear"-a, prenio je Rojters.

Паре евро

Ekonomija

Šta će biti sa starim novčanicama: Mijenja se evro

Plan EU predviđa korišćenje zamrznutih sredstava Rusije za finansiranje kredita Ukrajini, čime bi se podržala obnova zemlje i ojačala njena ekonomska stabilnost, prenosi Tanjug.

Odluka ECB-a znači da Komisija sada mora da razmotri alternativne mehanizme finansiranja ili da dodatno pregovara sa institucijama članica EU.

Iz ECB-a i Evropske komisije zasad nisu stigle zvanične izjave o ovoj odluci.

