Rusi objavljuju snimke Pokrovska, vijori se zastava: Palo strateški krucijalno mjesto

Rusija je juče saopštila da je zauzela Pokrovsk u Donjeckoj oblasti i Vovčansk u Harkovskoj oblasti, što bi, ako se potvrdi, predstavljalo značajan uspjeh. Ukrajina je odbacila te navode kao "bombastične izjave" kojima Moskva želi da utiče na pregovore o okončanju rata.

Rusko saopštenje stiglo je nedugo nakon razgovora visokih američkih i ukrajinskih zvaničnika na Floridi o tome kako okončati rat, kao i dan uoči sastanka posebnog izaslanika Donalda Trampa, Stiva Vitkofa, sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi.

Russian troops in LIBERATED Krasnoarmeysk



The Russian flag has been raised in the center of what Kiev called 'Pokrovsk'



The fortress-city is now FULLY under Russian control

Andrej Kovalenko, šef Ukrajinskog centra za suzbijanje dezinformacija, upozorio je juče da će Rusija "u narednim nedjeljama pokušati da stvori pritisak na frontu i to proprati bombastičnim izjavama". Smatra da se to radi "isključivo za zapadnu publiku i radi podizanja diplomatskih uloga" usred novih pregovora o tome kako završiti rat u Ukrajini.

Kovalenko je naveo da je dio Vovčanska pod kontrolom Ukrajinaca, ali nije ništa rekao o Pokrovsku. Ranije juče, ukrajinske oružane snage saopštile su da uprkos "teškoj situaciji u Pokrovsku i okolini, ukrajinski vojnici i dalje zadržavaju neprijateljsku ofanzivu".

The Russian Defense Ministry released a video purporting to show its soldiers in the center of the frontline Ukrainian town of Pokrovsk. Ukraine has made no acknowledgement that the place has fallen into Russian hands

Grad-tvrđava Pokrovsk dugo je bio mjesto žestokih borbi. Ukrajinske snage godinu dana odbijale su veliki ruski napad. Posljednjih nedjelja ruske snage postigle su napredak, ostavljajući Ukrajinu pod kontrolom sve manjeg dijela grada.

Vovčansk je takođe pretrpeo intenzivna razaranja tokom sukoba. Grad je bio pod ruskom kontrolom, ali su ga kijevske snage preuzele u jesen 2022. godine, a kasnije su se u njemu ponovo vodile teške borbe nakon što je Rusija započela prodor u maju 2024.

Snimci iz centra Pokrovska

Putin je u nedjelju posjetio komandni centar na ratištu. General Valerij Gerasimov, načelnik ruskog Generalštaba, rekao mu je tom prilikom da su ruske snage zauzele Pokrovsk i Vovčansk.

U međuvremenu, Kremlj je objavio snimak koji je Si-En-En geolocirao, a na kojem se vidi kako ruski vojnici razvijaju rusku zastavu u centru Pokrovska. Radi se o području koje je već neko vrijeme pod ruskom kontrolom.

Russian soldiers walk freely through the center of Pokrovsk, with no signs of any resistance in the immediate proximity.



On Monday, Russian high command reported to Russian President Putin that the Ukrainian city of Pokrovsk in Donetsk Oblast has been fully captured by Russian…

Pokrovsk se dugo smatrao važnim gradom za Ukrajinu zbog drumskih i željezničkih veza, ali su česti napadi dronovima i artiljerijom na ključni put i željezničku prugu primorali Kijev da pronađe alternativne rute snabdijevanja.

Tokom posjete ratištu, ruski predsjednik zahvalio je komandantima i pripadnicima vojske na njihovim "uspješnim akcijama".

"Želio bih da vam zahvalim na rezultatima operacija u Pokrovsku - vama, cjelokupnoj komandi i pripadnicima grupe, i naravno borcima, našim momcima koji izvršavaju ove borbene zadatke", izjavio je Putin.

Dodao je da će "uspjeh u Pokrovsku obezbijediti stabilno napredovanje" ka svim ciljevima rata.

AFP piše da ruske tvrdnje o zauzimanju Pokrovska i Vovčanska dolaze nakon onoga što se čini kao najveće rusko napredovanje na ratištu u poslednjih godinu dana.

Do kraja novembra ruska vojska je kontrolisala, u potpunosti ili delimično, 19,3% ukrajinske teritorije, prema analizi podataka Instituta za proučavanje rata, prenosi Telegraf.